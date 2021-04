Mit 50 Jahren : Rapper DMX stirbt nach Herzanfall

Nach Tagen künstlicher Beatmung infolge eines Herzanfalls ist der amerikanische Rapper DMX im Alter von 50 Jahren gestorben. Der Musiker wurde am Freitag in einer Klinik nördlich von New York für tot erklärt, wie seine Familie mitteilte. „Wir sind zutiefst traurig, heute bekannt zu geben, dass unser geliebter Mensch, DMX, gebürtig Earl Simmons, im Alter von 50 Jahren im White Plains Hospital mit seiner Familie an seiner Seite verstorben ist“, hieß es in einer Mitteilung, über die mehrere amerikanische Medien übereinstimmend berichteten.

Zuvor hatten hunderte Fans eine Mahnwache für den Musiker abgehalten, der seit vergangenem Freitag in einem New Yorker Krankenhaus behandelt wird. Wie TV-Bilder vom CNN-Partnersender „News 12“ zeigten, versammelten sich am Montag Dutzende Anhänger von DMX vor dem Krankenhaus nördlich von New York, in dem Simmons künstlich am Leben gehalten wurde. Die Fans spielten seine Songs, tanzten auf der Straße und beteten für die Genesung des 50-Jährigen. „News 12“ sprach von zeitweise 500 Anwesenden.

DMX wurde in den 1990er Jahren mit Hits wie „Party Up“ und „Get At Me Dog“ bekannt. Der Rapper war dreimal für den wichtigsten Musikpreis Grammy nominiert und führte mit seinen Songs immer wieder die amerikanischen Charts an.