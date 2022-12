Fußball-Weltmeisterschaft : Wie amerikanische Syrer in Qatar feiern

Eine Reisegruppe aus den USA mit syrischen Wurzeln besucht die Fußball-Weltmeisterschaft. Sie sind in Kalifornien mit „Liquor Stores“ reich geworden und gekommen, um zu feiern – egal, was es kostet.

Die Gegend ist standesgemäß: The Pearl in Doha, eine künstlich angelegte Insel für die Kaufkräftigen. Direkt neben der noblen Wohnanlage stehen Ferraris im Showroom, auf der anderen Straßenseite glänzende Rolls-Royce-Limousinen.

Als Sarkis Abdulhay in den Empfangs­bereich schlurft, sieht man ihm nicht unbedingt an, dass er am Milliardärsstatus kratzt. Er trägt Badeschlappen, Shorts und ein Argentinien-Trikot, durch das sein Unterhemd schimmert. Zur Begrüßung in seinem luxuriösen Feriendomizil bereitet er selbst einen Kaffee zu, wie er an jeder Straßenecke in seiner alten Heimat Syrien zubereitet wird.

Aber Sarkis Abdulhay ist auch nicht die Sorte Mann, die aus dem Reichtum, den er in Kalifornien angehäuft hat, ein Geheimnis macht. Dort zählt er zum Kreis der Paten eines milliardenschweren Schnapsladenimperiums. Er hat auch keine Hemmungen zu erzählen, was ihn der ganze Spaß hier in Qatar kostet: ein Monat Weltmeisterschaftsurlaub für ihn und seine Freunde 120.000 Dollar – mindestens.

„Das ist doch nichts“, sagt Sarkis Abdulhay, ohne dabei großspurig zu wirken. Wenn er davon erzählt, wie sich das alles einfach ergeben habe, dann klingt das so beiläufig, als würde er von einem Wochenendausflug sprechen. Er hatte mit Freunden beschlossen, nach Qatar zu fahren und Tickets zu kaufen. Also kauften sie Tickets. Die waren aber nur für die Vorrunde.

Er wollte das Finale sehen. Also besorgten sie sich Tickets für das Finale. Und da sie schon mal Tickets für die Gruppenphase und das Endspiel hatten, beschlossen sie kurzerhand, einfach das gesamte Turnier über zu bleiben und sich auch noch die Achtel-, Viertel- und Halb­finalspiele anzusehen. Anderthalb Dutzend Spiele wird sich die Reisegruppe am Ende angesehen haben. An spielfreien Tagen wollten sie die Nachbarländer am Golf besuchen, weil es auf die Dauer in Doha etwas eintönig werden kann.

Eine filmreife Geschichte

Es ist ein bisschen wie ein Familienausflug. Sarkis’ Sohn ist auch mit von der Partie. Außer den beiden Abdulhays sind noch drei Freunde von Sarkis angereist, einer auch mit seinem Sohn. Sie alle leben in einer Gegend in den Vereinigten Staaten, und sie alle haben Wurzeln in christlichen Dörfern in der Nähe der syrischen Stadt Homs. Würde man diese Geschichte verfilmen, es wäre ein Stoff für Martin Scorsese, mit einem raubeinigen Robert de Niro als Sarkis Adulhay.

Er kann eine filmreife Geschichte darüber erzählen, wie sein Heimatdorf Fairuzah in den Süden Kaliforniens verpflanzt wurde. Wie einfache Leute in der neuen Welt steinreich wurden. Wie die Älteren noch immer an der Heimat und ihren Wurzeln hängen, während den Jungen diese Verbindung längst verloren gegangen ist, obwohl Familienbande und Familiengeschichte ein wichtiger Teil ihrer Identität sind. Als wäre die Geschichte das syrische Gegenstück zur Geschichte der Corleones aus dem „Paten“ – nur ohne kriminelle Energie. Verbrecher dulden sie nicht in ihren Reihen.

Die Mafia aber spielt in dieser Geschichte durchaus eine Rolle. Einer der Gründer­väter der syrischen Kolonie, so erzählt es Sarkis Adulhay, arbeitete in den Dreißigerjahren in Detroit mit italienischen Schwarzmarktbanden zusammen. Später versuchte er in Reno im Bundesstaat Nevada, ein Kasino zu eröffnen.

Aber die italienischen „Mobster“ drängten ihn aus dem Geschäft, sodass er nach Los Angeles ging, wo er einen Schnapsladen führte. Im Jahr 1955 reiste er zurück in die Heimat. Er warb in Fairuzah einen Priester an, der mit nach Amerika kommen sollte. Dieser brachte Frau und Brüder mit, und die Geschichte nahm ihren Lauf. Es folgten Emigrationswellen in den Sechziger-, Achtziger- und Neunzigerjahren.