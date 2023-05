Was Tom Hornbein und Willi Unsoeld 1963 am Mount Everest gelang, gilt noch heute, 60 Jahre später, als Meilenstein des Alpinismus. Hornbein und Unsoeld waren Teil einer amerikanischen Expedition am höchsten Berg der Welt.

Bernd Steinle Redakteur im Ressort „Deutschland und die Welt“. Folgen Ich folge

Damals hatten es noch weniger als ein Dutzend Bergsteiger auf den 8848 Meter hohen Everest geschafft, und ein Ziel der von Norman Dyhrenfurth geleiteten Expedition war es daher, den ersten Amerikaner auf den Gipfel zu bringen.

Das gelang: Am 1. Mai 1963 erreichte Jim Whittaker mit dem Sherpa Nawang Gombu den höchsten Punkt der Erde. Sie hatten die bekannte Route der Erstbesteiger Edmund Hillary und Tenzing Norgay genommen, die zehn Jahre zuvor erfolgreich gewesen waren.

Hornbein und Unsoeld verfolgten einen noch abenteuerlicheren Plan: Sie wollten über den unbestiegenen Westgrat zum Gipfel. Zur Vorbereitung hatten sie einzig ein Foto der indischen Luftwaffe zur Verfügung – abgesehen davon wussten sie nicht, was sie erwarten würde.

Bis heute eine selten begangene Route

Sie kämpften sich nach oben, wichen später vom Westgrat in die Nordflanke aus und kletterten schließlich durch ein steiles Couloir Richtung Gipfel – eine Rinne, die inzwischen als Hornbein-Couloir bekannt ist. Ihre Route wird bis heute nur selten begangen. Am 22. Mai 1963 gegen 18.15 Uhr standen Hornbein und Unsoeld ganz oben. Für den Abstieg wählten sie die klassische Südroute der Erstbesteiger – womit ihnen die erste Überschreitung des höchsten Bergs der Welt gelang.

Auf dem Weg hinab trafen sie zwei Expeditionsmitglieder, die kurz vor ihnen von Süden aus den Gipfel erreicht hatten. Es war spät, ihr Flaschensauerstoff ging zur Neige, und sie waren völlig erschöpft – es blieb nur eine Übernachtung im Freien, auf etwa 8500 Meter Höhe.

„Wir hingen in einem zeitlosen Loch, gepeinigt von der intensiven Kälte – und uns ging durch den Kopf, dass wir nichts tun konnten außer zu zittern und darauf zu warten, dass die Sonne aufging“, schilderte Hornbein diese Nacht später in seinem Buch „Everest: The West Ridge“. Alle außer Hornbein zogen sich schwere Erfrierungen zu. Am nächsten Morgen setzten sie den Abstieg fort und schafften es mit Hilfe anderer Expeditionsmitglieder zurück ins Lager. Eine der größten bergsteigerischen Leistungen in der Geschichte des Everest war vollbracht.

Mehr zum Thema 1/

Tom Hornbein kehrte danach nicht wieder an den Mount Everest zurück. Es sei ein „Once-in-a-lifetime“-Erlebnis gewesen, eine einmalige Erfahrung im Leben, sagte er später in einem Interview. Er wurde ein renommierter Anästhesist, Professor an der Universität in Seattle, und kletterte bis ins hohe Alter.

Am Samstag ist Tom Hornbein in Estes Park im amerikanischen Bundesstaat Colorado im Alter von 92 Jahren gestorben. Sein damaliger Partner am Mount Everest, Willi Unsoeld, war 1979 im Alter von 52 Jahren in einer Lawine ums Leben gekommen.