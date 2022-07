„America's Got Talent“ : Wie eine Gruppe libanesischer Tänzerinnen Amerika erobert

Der Libanon versinkt in der Krise. Eine Gruppe Tänzerinnen aus dem krisengeschüttelten Land siegt bei der Talent-Show „America's Got Talent“ – und wird nun auch zu Hause anerkannt. Über eine libanesische Erfolgsgeschichte.

Sehen ihren eigenen Auftritt zum ersten Mal: Die Mayyas-Tänzerin schauen Ende Juni in einem Beiruter Club gemeinsam „America’s Got Talent“. Bild: Maria Klenner

Euphorie und Ernüchterung liegen nur einen Transatlantikflug voneinander entfernt. Den einen Tag steht Nicole Hanna in Los Angeles freudetrunken auf der ganz ­gro­ßen Bühne, in einem goldenen Regen, bejubelt vom Publikum der Fernsehshow „America’s Got Talent“ (AGT), einer der wichtigsten Casting-Shows der Welt. Und wenige Tage später findet sie sich in einer dunklen, heißen Wohnung wieder, weil der Strom mal wieder ausgefallen ist, reibt sich in zwei Vollzeitjobs auf, von denen sie mehr schlecht als recht leben kann. Willkommen zurück im Libanon!

Christoph Ehrhardt Korrespondent für die arabischen Länder mit Sitz in Beirut. Folgen Ich folge



Es sind merkwürdige Wochen, die sie nach ihrer Rückkehr durchlebt. Bis die Folge ausgestrahlt wird, darf die Öffentlichkeit nicht erfahren, dass ihre Mayyas, eine Gruppe libanesischer Tänzerinnen, in Los Angeles Großes erreicht haben. Der Alltag gewinnt überhand, die Tage in Amerika werden zu einer fernen Erinnerung, die im­mer unwirklicher erscheint. „Es war sehr schräg“, sagt Nicole. Als wäre sie zwischen zwei Welten gewandelt: der amerikanischen Traumfabrik und der libanesischen Albtraumfabrik. Da war die Nicole Hanna der Mayyas, die weit jenseits der Grenzen ihres Heimatlandes für Furore sorgen. Und da war die Libanesin Nicole Hanna, die eine der schlimmsten Wirtschaftskrisen der neueren Geschichte erlebt. Die – wie so viele andere Libanesen – ohnmächtig zu­sehen muss, wie ihre Ersparnisse zer­rin­nen, die jeden Tag zu spüren bekommt, wie ihre Kaufkraft erodiert.