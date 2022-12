Einigung mit Johnny Depp : Amber Heard verzichtet auf Berufungsprozess

Seit der Corona-Pandemie : Berufstätige trinken mehr Alkohol als früher

Jeder neunte Beschäftigte gibt in einer Umfrage an, seit der Corona-Pandemie mehr Bier, Wein, Sekt und Hochprozentiges zu konsumieren. Besonders in Krisenzeiten greifen die Menschen zu Rauschmitteln.