Amber Heard zum Urteil : „Ich mache der Jury keine Vorwürfe“

Aktualisiert am

Amber Heard gibt erstmals seit dem Urteilsspruch im Verleumdungsprozess mit Johnny Depp ein TV Interview. Gegenüber dem Sender NBC News spricht sie auch von einer „unfairen“ Prozessbegleitung in den sozialen Medien.

Die US-Schauspielerin Amber Heard hat sich zum ersten ersten Mal seit dem Urteilsspruch in einem TV-Interview zum Prozess um ihren Ex-Mann Johnny Depp geäußert. „Ich mache ihnen keine Vorwürfe“, sagte die 36-Jährige dem amerikanischen Sender NBC News. Johnny Depp sei ein beliebter Schauspieler. Die Menschen würden glauben, ihn zu kennen, sagte die Schauspielerin demnach weiter.

Die Reaktionen in den sozialen Netzwerken während des Prozesses bezeichnet die Schauspielerin als „unfair“. Demnach sei Depp klar bevorzugt worden.

Nach einem sechswöchigen Verleumdungsprozess, in dem sich die Ex-Eheleute häusliche Gewalt vorwarfen, hatte sich das Geschworenengericht in Fairfax am 1. Juni größtenteils für Depp ausgesprochen. Heard muss dem Urteil zufolge Depp nun mehr als 8 Millionen Dollar Schadenersatz zahlen.