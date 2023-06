„Er ist ein Zauberer“: Wes Anderson am Set von „Asteroid City“ in New Mexico Bild: AP

Man könnte meinen, in Wes Andersons neuem Film „Asteroid City“ spiele halb Hollywood mit. Auf der Besetzungsliste stehen Tom Hanks, Scarlett Johansson, Jason Schwartzman, Bryan Cranston, Matt Dillon, Adrien Brody und Maya Hawke...

Um diese große Schar jüngst zusammen auf die berühmten Roten Treppen des Festivalpalais von Cannes zu schaffen, ließ der 54-jährige sie in einem Bus vorfahren. Anstatt sich für ein hektisches Hotel wie das „Carlton“, das „Martinez“ oder das „Majestic“ zu entscheiden – wie für die meisten A-Lister üblich –, zog Anderson es vor, mit seiner Entourage von fast 100 Leuten in seinem französischen Lieblingsrefugium eine Stunde außerhalb von Cannes zu wohnen.

Jeder von Andersons Filmen scheint ja in einem anderen, eigens geschaffenen Universum zu spielen, bunt, eigenartig, spleenig und meistens vergnüglich. Ganz ähnlich geht es auch an Andersons Drehorten zu, von seinen Darstellern „WesWorld“ genannt.

In Cannes erzählte eine Handvoll von ihnen von dem Erlebnis.

Rupert Friend, bekannt u.a. aus „Homeland“ und „Die junge Victoria“:

Über Wes’ Arbeitsstil könnte man eine Doktorarbeit schreiben. Denn Wes kuratiert eigentlich ein Gesamt­erlebnis für seine Schauspieler; das erstreckt sich bis auf die Frage, wo wir wohnen und was wir essen. Er kleidet sich sehr gut und versetzt sich schon textil in einen Film hinein; bei „The French Dispatch“ trug er Rive-Gauche-Tweed mit einem gelben Halstuch. Er ist nie der Typ in zerrissenen Jeans und T-Shirt. Sondern immer ein Zauberer, der aus der Welt kommt, die er erschafft, und der uns einlädt, diese zu betreten.

Bei manchen Filmen geht der Regisseur gleich in den Regiemodus über, und man lernt ihn nicht wirklich als Person kennen. Was die Arbeit mit Wes so köstlich macht, ist, dass bei ihm Socializing und Arbeit ineinander übergehen: Wir haben als Gruppe dauernd Kontakt miteinander, tauschen Geschichten aus und werden sogar ziemlich enge Freunde. Wes macht auch keine Unterschiede in der Hierarchie. Da ist kein Star größer als der andere, selbst wenn er Tom Hanks heißt. Es geht extrem egalitär zu. Da ist auch kein Trailer größer als der andere.

Stopp: Trailer gibt es gar keine! Statt im privaten Wohnwagen abseits vom Geschehen sitzen alle Schauspieler in einer Art Lounge zusammen. Wenn Wes vorbeikommt und sagt: „Rupert, sehen wir uns gleich?“, gehe ich ans Set und drehe.

Ich persönlich hasse es ja, im Trailer zu sitzen, bis ich dran bin. Ich weiß nicht, wer das überhaupt gerne tut, da fühlt man sich wie im Vogelkäfig. Meist sind es auch noch deprimierend scheußliche Dinger mit gelben Tapeten und fiesen, sehr seltsamen Flecken im Teppich. Wer hockt schon lieber isoliert da drin und löst Kreuzworträtsel statt draußen mit anderen kreativen Kollegen zu sprechen?! Auf den Sets von Wes Anderson hat man das Gefühl, gemeinsam mit einem Freund zu spielen.

Maya Hawke, spielte u.a. in „Once Upon a Time in Hollywood“ und „Stranger Things“

An meinem letzten Drehtag von „Asteroid City“ kam ich an Wes’ Balkon vorbei, von dem aus er einen Ausblick auf das gesamte Filmdorf hatte. Ich sagte: „Schade, das ist mein letzter Tag!“ Er rief zurück: „Bleib’ doch! Oder hast du morgen was vor?“ – „Nein, ich habe frei.“ – „Dann gib mir etwas Zeit!“ Er ging ins Zimmer zurück und schrieb mich noch in ein paar Szenen rein, als Statistin. Statt drei Tagen blieb ich fast drei Wochen am Set. Wenn man also mein Gesicht irgendwo im Hintergrund sieht, dann, weil ich das unbedingt wollte.