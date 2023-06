Ein Plakat mit Bildern von Kronprinz Hussein und seiner Verlobten, der saudischen Architektin Rajwa Alseif, hängt an einer Straße in Amman, Jordanien Bild: AP

Die Hochzeit des Jahres in der arabischen Welt hat die Jordanier wochenlang in Atem gehalten. Im ganzen Land wurde gefeiert, und das junge Brautpaar lächelte den Bewohnern des Königreichs von un­zähligen Plakatwänden entgegen.

Das al­les war Vorbereitung für den Höhepunkt am Donnerstag: die Vermählung von Kronprinz Hussein und seiner Verlobten Rajwa Al Seif im Zahran-Palast in Am­man. Unter den mehr als 1700 Gästen waren zahlreiche Angehörige von Herrscherhäusern. Die prominentesten von ihnen: William und Kate. Dass das britische Thronfolgerpaar an der Feier teilnehmen würde, wurde erst nach ihrer Ankunft am Donnerstagvormittag verkündet. Auch die First Lady der USA, Jill Biden, war unter den Gästen. Beides zeugte von den engen Verbindungen Jordaniens mit westlichen Ländern.

Annäherung der Länder Jordanien und Saudi-Arabien?

Auch sonst war die Hochzeit des ­künftigen Herrscherpaars durchsetzt mit historischer und politischer Symbolik. Das fing bei dem Paar selbst an: Al-Hussein bin Abdullah al-Haschimi gehört der Haschemitenfamilie an, die sich auf den Propheten Muhammad zurückführt und jahrhundertelang Mekka beherrschte. Von dort wurde sie vor etwa 100 Jahren von der Königsfamilie des heutigen Saudi-Arabiens vertrieben – mit der Rajwa Al Seif weitläufig verwandt ist. Viele Beobachter sehen die Hochzeit daher auch als Beitrag zur Annäherung der Nachbar­länder Jordanien und Saudi-Arabien, deren Verhältnis in den vergangenen ­Jahren nicht immer gut war.

Ebenso wird dem Ereignis innerjordanisch Bedeutung zugemessen. Hussein trat am Donnerstag endgültig ins Licht der Öffentlichkeit als dereinstiger Nachfolger seines Vaters, König Abdullah II.

Der 28 Jahre alte Kronprinz, der an der amerikanischen Georgetown-Universität Geschichte studierte und wie sein Vater und sein Großvater die britische Militärakademie in Sandhurst besuchte, hat schon Erfahrung mit prestigeträchtigen Auftritten: Er begleitete seinen Vater zu einem Besuch bei Joe Biden im Weißen Haus und leitete 2015 als bislang jüngste Person eine Sitzung des Sicherheitsrats der Vereinten Nationen.

Rajwa Al Seif, die zwei Monate älter ist als Hussein, ist die Tochter eines schwerreichen saudischen Bauunternehmers. Sie hat in New York und Los Angeles Architektur und visuelle Kommunikation studiert. Ansonsten ist nicht allzu viel über sie bekannt.

Durch das moderne Flair und den Glamour, der sie umgab, haben König Abdullah II. und Königin Rania stets auch ein wenig darüber hinweggetäuscht, dass Jordanien ein armes Land mit wirtschaftlichen Problemen und sozialen Spannungen ist. Dennoch gilt es als Stabilitätsanker in einer unruhigen Region.