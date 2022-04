Beziehungsleben : Ein Paar, zwei Länder und jede Menge Missverständnisse

Aktualisiert am

Binationale Partnerschaften – es gibt immer mehr davon. Allein in Deutschland sind es anderthalb Millionen. Eine kleine Reise in ihren bereichernden und zugleich herausfordernden Alltag.

Die Liebesgeschichte von Renata Gomide und Jochen Hank begann mit einem Denkfehler: Sie waren einander aufgefallen, in einer Bar in Rio de Janeiro. Den Abend über kreuzten sich ihre Blicke. Dann sprach sie ihn an: „Bist du öfter hier?“ – „Você vem sempre aqui?“ Er aber verstand: „Você quer sentar aqui?“ – „Willst du dich nicht zu uns setzen?“, und setzte sich.

So erzählen es Jochen Hank und Renata Gomide Hank Jahre später und lachen über ihre Geschichte. Inzwischen sind beide Anfang 50, seit mehr als 20 Jahren verheiratet, haben zwei Kinder und leben gemeinsam in Freiburg, wo Jochen Hank als Musiklehrer an einer Realschule arbeitet. Das Paar sieht die deutsch-brasilianische Herkunft der Partner als Bereicherung: „Es ist eine Horizonterweiterung“, erzählt Jochen Hank, und seine Frau ergänzt: „Es ist aber auch immer eine Herausforderung.“