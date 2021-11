Serie: Kinderkriegen heute : Single-Mutter: „Ich bin froh, diesen Ärger nicht zu haben“

Als mein Sohn gerade geboren war, wusste ich schon, dass ich noch ein zweites Kind bekommen möchte. Der Moment, an dem er in meine Welt kam, war für mich unglaublich schön. Das war wie Aufwachen: Wie toll ist das denn? Ich war damals 37 Jahre alt und noch nicht so lange mit dem Vater meines Sohnes zusammen. In der Schwangerschaft hatte ich gemerkt, dass es nicht passt zwischen uns, wollte es aber nicht wahrhaben. Ich wollte die Beziehung meinem Sohn zuliebe nicht aufgeben und es unbedingt weiter probieren. Wie naiv von mir – zwei Monate nach der Geburt trennten wir uns endgültig. Die Trennung empfand ich dann eher wie eine Befreiung, nachdem ich so lange unglücklich gewesen war.

Mein Sohn ist jetzt drei, und der Wunsch nach einem weiteren Kind verging nicht. Mal eben jemanden kennenlernen und mit ihm ein Kind bekommen stand für mich aber außer Frage. Das ist die große Lehre, die ich gezogen habe: Man muss sich kennen. Das wird nicht einfach gut, sobald ein Kind da ist.