In Hollywoodfilmen kommt es schon mal vor, dass jemand aufwacht und plötzlich Teenager ist – oder ein Greis. In Südkorea ist nun ein großer Teil der Bevölkerung tatsächlich von einem Tag auf den anderen ein bis zwei Jahre jünger geworden, und das auf ganz legalem Wege und ohne Schönheitsoperation.

Hintergrund ist, dass in dem asiatischen Land die Lebensjahre traditionell anders gezählt wurden als im Rest der Welt: Zur Geburt waren koreanische Babys schon ein Jahr alt; ein Jahr älter wurden Koreaner stets am 1. Januar jedes Jahres. Das hatte zur Folge, dass zum Beispiel ein Baby, das am 31. Dezember eines Jahres zur Welt kam, schon am Tag darauf zwei Jahre alt war.

Mit diesem Kuriosum ist nun Schluss. Am Mittwoch hat Südkorea das Alter seiner Landsleute offiziell an die international übliche Zählweise angepasst. Zur Freude, aber auch zur Verwirrung mancher Koreaner. So gab die 26 Jahre alte Kwak Hye-Jin gegenüber der koreanischen Zeitung „Joong Ang Daily“ zu Protokoll: „Ich bin sehr dankbar, dass ich jetzt ein Jahr jünger geworden bin, vor allem weil meine Kollegen im Büro alle sehr jung sind.“ Dass all diese Kollegen nun auch ein oder sogar zwei Jahre jünger geworden sind, fällt womöglich erst bei der nächsten Geburtstagsparty auf.

Auch China, Japan und Nordkorea haben Zählweise verändert

Die Zählweise, die bei Babys schon die Zeit im Mutterleib als erstes Lebensjahr hinzurechnet, galt früher in weiten Teilen Asiens. China, Japan und sogar Nordkorea sind aber schon vor langer Zeit auf die internationale Methode umgestiegen. Südkorea machte den Wechsel nur halbherzig: So gilt das internationale Alterssystem schon seit den Sechzigerjahren, wenn es um medizinische oder offizielle Dokumente geht.

Das „koreanische Alter“ wurde aber bislang weiterhin in weiten Teilen des Alltagslebens genutzt. Als die Regierung im vergangenen Jahr eine Umfrage zu dessen Abschaffung gemacht hat, sprachen sich 82 Prozent der Befragten dafür aus. So wurde im vergangenen Dezember ein Gesetz verabschiedet, das nun in Kraft getreten ist.

„Wir erwarten, dass Rechtsstreitigkeiten, Beschwerden und die gesellschaftliche Verunsicherung um die Frage, welches Alter zählt, deutlich zurückgehen werden“, sagte der für das Gesetz verantwortliche Minister Lee Wan-kyu Reportern in Seoul.

So ganz will sich Südkorea von seiner eigenen Zeitzählung aber doch nicht verabschieden. Wenn es zum Beispiel um die Einschulung in die Grundschule geht oder auch um die Frage, ab wann Koreaner Alkohol trinken und rauchen dürfen, behält das Land noch ein anderes System bei: Die Lebensjahre beginnen zwar bei null zur Geburt, ein Jahr draufgerechnet wird hier aber immer zum 1. Januar.