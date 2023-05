Es zischt, knackt und rumpelt. Felsbrocken fallen am Hang aus der Nebeldecke heraus. Was weiter oben passiert, am eigentlichen Ort des Geschehens, kann niemand sehen. Der Donner hallt am gegenüberliegenden Gebirgszug zurück, und dann ist plötzlich absolute Stille – bis auf Kuhglockengeläut und Vogelgezwitscher. Aber die Einwohner von dem Schweizer Bergdorf Brienz-Brinzauls wissen, was kommt: Der Hang oberhalb ihrer Heimat rutscht – und zwar schneller als die Jahrhunderte zuvor.

Carlota Brandis Volontärin Folgen Ich folge

Weniger als 72 Stunden hatten die Bewohner nun Zeit, ihr Hab und Gut einzupacken und ihre Heimat zu verlassen. Denn Teile von Brienz könnten von den bereits herunterstürzenden Felsen verschüttet werden. Am Dienstagabend war die Gefahrenstufe deshalb auf Orange gestellt worden. Bis Freitag 18 Uhr muss das Dorf menschenleer sein. Von da an dürfen die Bewohner nur noch tagsüber nach ihren Häusern und ihrem Vieh sehen – übernachten müssen sie woanders.

Ganz überraschend ist das nicht. Die 85 Menschen, die hier noch gemeldet sind, wissen seit April, dass die sich bewegende „Insel“ auf dem Hang zumindest teilweise noch in diesem Jahr herunterkommen wird. So richtig darauf vorbereitet waren sie trotzdem nicht. Denn die „Insel“ rutschte zuletzt immer schneller. Ob und wann sie dauerhaft zurückkehren können, weiß niemand.

„Es war mir wichtig, dass ich freiwillig gehe“

„Wenn es ein Haus erwischen wird, dann meins“, sagt Julien Almeida. Seine Wohnung befindet sich im ersten Haus direkt unterhalb des Berghangs. Schon vor drei Wochen hat er beschlossen, Brienz zu verlassen, er habe gespürt, dass der Hang komme. Almeida kennt die Berge, er wandert oft und geht auf Ski- oder Mountainbike-Touren. Andere Einwohner wollten nicht daran glauben. Und blieben bis zum letzten Tag. Als dann Dienstagabend klar war, dass alle gehen müssen, war „Beerdigungs-Stimmung“.

Wie Almeida müssen sich nun auch alle anderen von ihrer Wohnung verabschieden. Kein schönes Gefühl, weiß der Mann, der schon Anfang Mai mit allen Möbeln und Erinnerungen in den Nachbarort Schmitten gezogen ist. „Als ich den Strom von meiner Wohnung abgestellt habe, war das, als würde der Arzt die Maschinen abstellen.“ Er habe die Hoffnung verloren. Anfangs seien die selten herunterfallenden Felsbrocken noch aufregend gewesen, jetzt passiere das aber im Minutentakt. Almeida konnte nicht mehr schlafen. Er spricht von Erleichterung, wenn er erzählt, wie er Brienz verließ – an seinem Geburtstag. Dann werden seine Augen rot. „Es war mir wichtig, dass ich freiwillig gehe.“

Die „Insel“ rutscht bis zu zehn Zentimeter pro Woche

Die Felsmasse oberhalb des Dorfes mit einem Volumen von 13 Millionen Kubikmetern bewegt sich bereits seit mehreren Jahrtausenden. Fachleute heben hervor, dass der letzte Bergsturz oberhalb von Brienz vor mehr als 20.000 Jahren in der Eiszeit stattfand. Seit 140 Jahren rutscht der Hang schneller als zuvor, nämlich mehrere Zentimeter im Jahr. Deswegen wird er seit mehreren Jahren mit verschiedenen Messungen genau beobachtet; die „Insel“ gilt als der am besten überwachte Bergabschnitt in der Schweiz.

2008 kam es zuletzt zu einem größeren Felssturz, damals wurde eine Straße zugeschüttet. Die jüngste Zunahme der Geschwindigkeit stellt nun die aktivste Phase dar: Die „Insel“ mit rund zwei Millionen Kubikmetern rutscht rund einen Meter im Jahr nach unten, neuerdings sogar bis zu zehn Zentimeter in einer Woche. Fachleute nennen sie eine Rutschung auf der Rutschung.