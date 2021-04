STRUKTURELLE TIEFSCHLÄGE

„Es gibt keinen Ringer, der nicht zunächst Vorurteile gegenüber Frauenringen hat“, sagt Aline Rotter-Focken. „Immerhin lassen sich die meisten überzeugen, wenn sie mal mit uns trainieren und sehen, wie hart wir arbeiten.“ Auch strukturell gibt es Tiefschläge. So wurden in der Allgäuer Ringerhochburg Westendorf vor wenigen Jahren die Mädchen wieder ausgeschlossen, mit einer sonderbaren Begründung: Niederlagen gegen die Trainingspartnerinnen hätten den männlichen Nachwuchs frustriert.



Hier, im gemeinsamen Trainingslager mit dem französischen Nationalteam, gibt es diese Sorgen nicht. Zwei Dutzend Frauen sind unter sich, nur die Trainer sind Männer. Die beiden Nationalkader haben sich zur Vorbereitung auf die Europameisterschaft in Warschau, bei der Rotter-Focken am Mittwoch und Donnerstag ringen wird, ins Leistungszentrum am 1415 Meter hohen Herzogenhorn in Nachbarschaft des Feldbergs im Schwarzwald zurückgezogen, ans gefühlte Ende der Welt – die letzten zweieinhalb Kilometer muss man über zugeschneite Wege oder die coronabedingt leeren Skipisten mit einem Schneefahrzeug oder zu Fuß zurücklegen. Die Matten sind feucht vom Schweiß der Sportlerinnen, in der Halle riecht es nach harter körperlicher Anstrengung. Im 60-Sekunden-Takt gehen die Athletinnen an ihre Grenzen. In einer Übung muss Rotter-Focken immer wieder ihre Trainingspartnerin per Schulterwurf auf die Matte schleudern. Sie macht das, obgleich Linkshänderin, mit rechts, weil es ihr von klein auf so beigebracht wurde. In den Pausen zwischen den Übungen liegen die Ringerinnen auf dem Rücken, ringen nach Luft, erledigt, körperlich am Ende.