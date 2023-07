Mit 75 Jahren warnt Alice Cooper vor dem Rockbusiness: Wer so lange dabeibleiben will wie er, muss die Kontrolle bewahren. Bild: Picture Alliance

Mister Cooper, kennen Sie die deutsche Rockband Rammstein, und haben Sie von den Anschuldigungen gegen die Band gehört?

Christian Riethmüller

Ja, davon habe ich gehört, und ich bin froh, dass Sie das Wort Anschuldigungen verwenden, denn noch wissen wir ja nicht, was wirklich geschehen ist. Wobei ich mich schon frage, warum jemand, der doch vermutlich viele Frauen haben könnte, so vorgehen sollte. Aber denken Sie an Bill Cosby, eigentlich der Inbegriff des amerikanischen Dads – und dann erfahren Sie, was der alles getan hat. Da konnte auch jeder nur noch fassungslos „Was?“ ausrufen. Es ist schockierend, vor allem, wenn man sich vergegenwärtigt, dass es gar nicht nötig wäre. Das verwirrt mich.