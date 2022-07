Kinofilm „Alfons Zitterbacke“ : „Wir sind Abenteurer“

Egon Werler (links) und Luis Vorbach kurz vor der Premiere ihres ersten gemeinsamen Kinofilms am vergangenen Wochenende in Berlin. Bild: Andreas Müller

Ein Café in München, unweit des Englischen Gartens. Ein Gespräch bei Kaffee, Ku­chen und Limo, vielleicht noch ein kurzer Spaziergang danach. So sollte dieses Interview mit Luis Vorbach, Schauspieler, und Egon Werler, Musiker und Schauspieler, beide 16 Jahre alt, eigentlich ablaufen. Es kam anders; einmal mehr zeigte sich: Die Pandemie ist noch nicht vorbei. An ei­nem Montagnachmittag sitzen die beiden Jugendlichen bei sich zu Hause und blicken in die Laptopkamera – Vorbach im Allgäu, Werler in Berlin. Die Stimmung ist locker, schnell landet man beim „Du“. Gerade ist der Film „Alfons Zitterbacke: Endlich Klassenfahrt“ in die Ki­nos gekommen, Vorbach spielt die Hauptrolle, Werler eine bedeutende Ne­benrolle.

Eigentlich säßen wir drei jetzt in einem Café zusammen. Nun aber sprechen wir über Zoom, weil du, Egon, vor Kurzem Corona hattest. Wie geht es dir?

Egon: Ich bin jetzt seit zwei Tagen wieder negativ, zum Glück. Jetzt geht es mir mega, während der Corona-Phase war die Stimmung natürlich weniger gut. Ich war zum Glück nur zwei Tage krank, aber halt acht Tage lang noch positiv. Langsam geht das Leben bei mir wieder los.

In euren Jobs – als Musiker, Egon, und als Schauspieler, Luis – ist Corona doch eine ziemliche Katastrophe, oder?

Egon: Ich bin gerade mit Silbermond auf Tour, als Support. Da musste ich leider zwei große Auftritte absagen. Das war sehr blöd: wenn man etwas vorhat und einfach aktiv sein möchte und dann gezwungen ist, eine Pause zu machen.

Luis: Bei Egon war es jetzt wirklich un­passend. Ich hatte auch einmal Corona – aber ich habe es nicht gemerkt, sondern erst später durch einen Antigentest herausgefunden. Beim Dreh war Corona immer ein großes Thema. Da haben alle sehr penibel drauf aufgepasst, dass sich niemand ansteckt. Und in der Schule haben wir uns halt regelmäßig getestet.

Man spricht viel davon, wie sehr die junge Generation unter Corona gelitten hat. Wie lastet das alles auf euch?

Egon: Ich habe das Gefühl, dass einem ein paar Jahre gestohlen werden. Ganz konkret zum Beispiel: Ich bin, seit ich sechs bin, Teil des jungen Ensembles des Friedrichstadtpalasts in Berlin, singe, tanze, schauspiele dort. Ein ganzes Jahr lang fiel unsere Show aus. Und nicht nur das: Gefühlt fiel alles aus! Man durfte sich nicht mehr wirklich treffen, man durfte nicht mehr spätabends draußen sein, und ganz am Anfang hatte man noch eine Riesenangst, seine Oma zu besuchen. Man könnte sie ja anstecken, und wer weiß, was dann passiert.

Luis: Ich wäre 2020 eigentlich nach Südkorea geflogen, um dort auf einem Film­fest eine Rede zu halten. Das ging natürlich nicht, und nicht einmal am Nachholtermin 2021 klappte es. Das ist schade. Am Anfang von Corona war alles so ungewohnt. Manches ist dann aber so normal geworden, als wäre es nie anders gewesen. Das Maskentragen zum Beispiel. Was mich bedrückt: Ich habe Freunde, die sind in der Corona-Zeit weggewesen. Wenn die nicht in der Schule waren, waren die zu Hause. Und wenn Homeschooling angesagt war, steckten die halt zwei Monate zu Hause fest.

Wie seid ihr persönlich durch diese Zeit gekommen?

Egon: Ich bin ganz gut durchgekommen, weil ich immer Kontakt mit sehr vielen anderen Menschen hatte. Als Corona anfing, hatte ich mich bei der Casting-Show „The Voice Kids“ beworben, letztes Jahr habe ich sie dann gewonnen. Und dann kam der Filmdreh – und wieder war ich umgeben von so vielen Menschen. Zu hören, wie es Künstlern und Kreativen geht, ist schlimm. Keine Konzerte, keine Auftritte, das zieht natürlich runter. Aber mir persönlich hat das zum Glück alles nicht so zugesetzt.