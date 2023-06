Als Al Pacino sein erstes Kind bekam, war er 49 Jahre alt. Mit 61 wurde er dann Vater von Zwillingen, und in wenigen Wochen, so lauteten in dieser Woche die Breaking News, erwartet er abermals Nachwuchs: mit 83 Jahren. Der amerikanische Schauspieler ist nicht der einzige Prominente, der sich im hohen Alter munter fortpflanzt: Robert de Niro (79) ist kürzlich zum siebten Mal Vater geworden, Komponist Jack White (82) wird im Oktober auf die gleiche Kinderzahl kommen und gibt die Verantwortung dafür vorsichtshalber ab („Ich glaube, der liebe Gott hat es so gewollt“). Noch gesegneter (oder potenter) scheint nur Mick Jagger zu sein, der 2016, mit 73 Jahren vergleichsweise jung, sich zum achten Mal über Nachwuchs freuen durfte.

Bei all diesen Meldungen denkt kaum jemand: „Wow, das muss man erst mal schaffen! Gratulation!“ Sondern die meisten Menschen reagieren mit Kopfschütteln – und Kopfrechnen: Wie alt wird Papa Al sein, wenn sein Kind in die Schule kommt? Wird er vielleicht am Stock gehen? Im Rollstuhl sitzen? Wird die Lehrerin sagen: „Schön, dass Opi mitgekommen ist!“?

Man ist schnell dabei, die Entscheidung des alten Mannes und seiner 54 Jahre jüngeren Freundin zu verurteilen. Wie kann man so egoistisch sein? Was tut man den Kindern an, die über kurz oder lang ohne Vater aufwachsen werden? Auch ich finde das alles merkwürdig und könnte mir zudem nicht vorstellen, mit 83 noch Windeln wechseln zu wollen.

Aber ist die Aufregung dennoch gerechtfertigt? Einerseits akzeptieren wir jede mögliche Familienform. Kinderkriegen mit Vater und ohne Vater. Schließlich ist die Schwangerschaft mithilfe der Samenbank längst Normalität. Und wie viele Kinder gibt es, um die sich nach der Scheidung ohnehin nur noch ein Elternteil kümmert, und das ist meistens die Mutter?

Letztlich hat jedes Kind, das auf die Welt kommt, ein Risiko, nicht unter optimalen Bedingungen aufzuwachsen. Promi-Kinder sind da noch vergleichsweise privilegiert. Deshalb gilt auch hier wie in vielen Dingen: Leben und leben lassen. Und die Entscheidung von Al Pacino als das zu akzeptieren, was sie ist: eine sehr private.