Bundeswehrkommandeur in Kabul : Der General

Am Flughafen von Kabul ist die Hölle los. Und mittendrin stand knapp zwei Wochen lang auch ein deutscher Offizier und kämpfte gegen Chaos und Verzweiflung. Der Kampf ist kaum zu gewinnen, die Zeit läuft davon. Doch so lange es noch geht in Kabul, zählt jedes Leben. Zehntausende versuchen, vor den Terrormilizen der Taliban zu fliehen, denen die afghanische Hauptstadt wehr- und schutzlos in die Hände gefallen war. Die Taliban haben den Westen geschlagen. Die NATO erleidet die schwerste Niederlage ihrer Geschichte, Amerika erlebt sein zweites Vietnam. Während die Welt die Bilder von Schutzsuchenden sah, die sich verzweifelt an ein startendes US-Flugzeug klammerten, hatte sich aus Deutschland ein kleiner Trupp von Männern und Frauen aufgemacht, um in Kabul zu retten, wer noch zu retten war: Mitarbeiter der deutschen Botschaft und Menschen, die als lokale Helfer für die Bundeswehr, deutsche Polizeien und Organisationen der Entwicklungshilfe gearbeitet hatten, einige Politiker, Menschenrechtler und Journalisten.

Kommandeur des Einsatzes: Jens Arlt, General der Fallschirmjäger. Mit wenigen harrte er in Afghanistan aus, um möglichst vielen noch einen Ausweg zu ebnen. Das gelang – in letzter Minute. Während die letzten Militärtransporter beladen wurden, explodierten am Donnerstag die Bomben der Selbstmordattentäter vor dem Flughafen. Operation Kabul war die größte Rettungsmission in der Geschichte der Bundeswehr. Und die gefährlichste.