Erster Modelagent Afghanistans : Auf der Berliner Fashion Week war er schon

Noch in Kabul: Hamed Valy vor zwei Jahren mit einigen Models seiner Agentur Modelstan, der ersten in Afghanistan. Bild: Daniel Pilar

Wenn Hamed Valy von einer Veranstaltung im Juni 2021 in Kabul erzählt, klingt das wie ein Bericht aus dem politischen Widerstand: Einige wenige Vertraute trafen sich damals an einem geheimen Ort. Niemand durfte Fo­tos machen. Dabei sind Fotos normalerweise ein grundlegender Bestandteil dessen, was an diesem Tag stattfand: die Wahl zur „Miss Afghanistan“. Und auch wenn Valy von sich selbst sagt, er mache keine Politik, ist Widerstand nicht das falsche Wort. Die Taliban hatten zu diesem Zeitpunkt schon Teile des Landes eingenommen und rückten auf die Hauptstadt vor. Für Hamed Valy, den ersten und einzigen Modelagenten Afghanistans, waren sie, wie für so viele andere, eine existenzielle Bedrohung.

Die Misswahl, von der Valy erzählt, fand im allerletzten Moment statt. Der Gewinnerin, die aus Afghanistan stammt, aber in den Vereinigten Staaten lebt, gelang es fast nicht mehr, das Land zu verlassen. Wenige Wochen später geschah die Katastrophe: „Ich weiß noch genau, wie ich am 16. August aufwachte, und die Taliban waren überall. Ich hatte noch nie so viel Angst in meinem Le­ben“, sagt Valy. Einige Monate tauchte er unter, im November bekam er die Möglichkeit auszureisen. Seine Arbeit, das wusste er, hatte von Afghanistan aus keine Zukunft mehr.