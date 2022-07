AfD-Politikerin vermisst Onkel : „Wir suchen ihn sehr verzweifelt“

Seit einer Woche wird der ehemalige Landrat Anton Graf Schwerin von Krosigk aus Bad Segeberg vermisst. Der Siebenundneunzigjährige sei am vergangenen Montag mit einem schwarzen Golf von Bad Segeberg nach Högersdorf aufgebrochen, dort aber nie eingetroffen, heißt es in einer Mitteilung der Polizei. Noch am selben Abend wurde er als vermisst gemeldet. Seit Dienstag wird öffentlich nach ihm gefahndet. „Wir suchen ihn sehr verzweifelt“, teilte auch seine Nichte, die AfD-Politikerin Beatrix von Storch, vergangene Woche in den sozialen Netzwerken mit.

Der Rentner wird als 1,80 Meter groß und von schlanker Statur beschrieben. Das Haus verließ er demnach mit einer schwarzen Cordhose, dunkelblau gestreiftem Hemd, vermutlich trägt er ein dunkles Jackett. Wie eine Polizeisprecherin dem „Hamburger Abendblatt“ am Freitag mitteilte, sind in der Zwischenzeit zwar einige Hinweise eingegangen, konkret seien die Anhaltspunkte aber nicht. Man werde verstärkt die Lieblingsplätze des Vermissten absuchen. Am Sonntag war die Polizei nicht für eine Anfrage zu erreichen.

Sein Handy habe der Rentner nicht dabeigehabt, als er am Montagabend das Haus verließ, sagte einer seiner Söhne der „Segeberger Zeitung“. Seinen Ausweis habe er ebenfalls nicht mitgenommen. Die fünf Kilometer lange Strecke nach Högersdorf habe sein Vater gut gekannt, dort habe er an einem Treffen des von ihm mitgegründeten Rotary-Clubs Bad Segeberg teilnehmen wollen.

Wie seine Nichte Beatrix von Storch weiter auf Facebook schrieb, sei es nicht ausgeschlossen, dass Krosigk, der am Donnerstag 97 Jahre alt wurde, auf eine Bundesstraße oder Autobahn geraten sei und „weit außerhalb von Bad Segeberg versehentlich unterwegs war“. Für Hinweise, die zum Auffinden ihres Onkels führen, setzte die Bundestagsabgeordnete eine Belohnung in Höhe von 1000 Euro aus.

Anton Graf Schwerin von Krosigk wurde 1925 im westfälischen Heeren geboren. Sein Vater, Johann Ludwig Graf Schwerin von Krosigk, war 1932 in der Weimarer Republik zum Finanzminister ernannt worden und behielt den Posten auch im Kabinett von Adolf Hitler. Nach Kriegsende wurde er in den Nürnberger Prozessen zu zehn Jahren Haft verurteilt. Der Sohn studierte Jura, 1966 wurde er zum Landrat des Kreises Segeberg gewählt. Der Parteilose blieb bis 1990 im Amt. Krosigk hat vier Kinder, seine Frau starb im vergangenen Jahr.