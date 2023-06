Die Ärzte 2016 bei einem Konzert in Jamel in Mecklenburg-Vorpommern Bild: dpa

Die Ärzte machen sich unbeliebt: Auf Youtube und in sozialen Medien kursiert derzeit ein Video von einem Ärzte-Konzert am Dienstag in Luxemburg. Darauf zu sehen sind Farin Urlaub, Bela B und Rodrigo González, die auf der Bühne stehen und zwischen den Songs mit ihrem Publikum plaudern und scherzen. In dem viereinhalbminütigen Video macht die Band auch keinen Halt vor den aktuellen Debatten um MeToo im Rock.

So fragt Sänger Farin Urlaub etwa: „Wo kaufen man denn eigentlich diese K.o.-Tropfen?“, und Bela B. antwortet: „Wir machen die selber, im Tourbus.“ Später erklärt Farin Urlaub noch, seine K.o.-Tropfen seien homöopathisch, Bela B. fügt noch an, wie er „am nächsten Tag aufwacht und ,Balabala’ denkt“ – das sei viel schlimmer als blaue Flecken. Andere Fans berichten von Textzeilenänderungen, von denen aber keine Videos vorliegen.

„Von der besten Band der Welt zur unsympathischsten Band der Welt“

Während auf den Aufnahmen auch einige Lacher aus dem Publikum zu vernehmen sind, so zeigten sich nach dem Konzert einige Fans enttäuscht. Manche verbreiteten den Mitschnitt mit den Worten „Übel“ oder „Die beste Band der Welt wird auch mal schnell zur unsympathischsten Band der Welt“.

Andere Fans wiesen darauf hin, dass die Band Die Ärzte sich an den Konzertabenden auch stets kritisch geäußert habe und eine klare Haltung zu den Vorwürfen gegen die Band Rammstein und deren Sänger Till Lindemann gezeigt habe. Rammstein soll demnach heftig angegangen worden sein, es hätte teilweise auch Triggerwarnungen gegeben, berichtet ein anderer Fan auf Twitter. Auch davon liegt aktuell kein Video vor.