Ältester Mensch der Welt : „Ich bin sehr alt, aber keine Idiotin“

Viele Spanier kennen den nun ältesten Menschen der Welt schon seit drei Jahren. Damals wütete die erste Covid-Welle besonders schlimm in den Altersheimen des Landes, Tausende Bewohner starben. Auch María Branyas infizierte sich – wenige Tage nach ihrem 113. Geburtstag. In ihrem Heim in der katalanischen Kleinstadt Olot starben mehrere Nachbarn, aber sie wurde wieder gesund. 1918 hatte sie bereits die Spanische Grippe überlebt, später den Spanischen Bürgerkrieg.

In dieser Woche starb die franzö­sische Ordensschwester André in Toulon. Sie wurde 118 Jahre alt. Die Ge­rontology Research Group hatte die als Lucile Randon geborene Frau ab April 2022 als ältesten lebenden Menschen benannt. Nun hat die 115 Jahre alte María Branyas diesen Platz eingenommen.

„Sehr starke und positive Frau“

Sie wurde 1907 als Tochter spanischer Eltern in San Francisco geboren und kam 1915 nach Spanien. Auf der Überfahrt starb ihr Vater. Ihre Familie unterhält für sie ein eigenes Twitter-Konto mit dem Na­men „Su­per Àvia Catalana“. Dort ist sie zu sehen, wie sich an ihrem Ge­burtstag am 4. März im vergangenen Jahr die Kerzen auf einem Ku­chen ausbläst.

„Ich bin alt, sehr alt, aber keine Idiotin“, lautet ihr Twitter-Motto un­ter einem Familienbild aus New Orleans, das sie im Alter von vier Jahren zeigt. Ihre fast 80 Jahre alte Tochter beschreibt sie als eine „sehr starke und positive Frau“: Ihre Mutter habe nie geraucht und nicht viel Sport getrieben, dazu unternahm sie regelmäßige Spaziergänge. Zu­letzt bereiteten ihr Augen und Ge­hör zunehmend Probleme, aber sie schaue dankbar auf ihr Leben zu­rück. María Branyas hat drei Kinder, elf Enkel und mehr als ein Dutzend Urenkel.