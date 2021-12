Abtreibungen in den USA : Kalifornien will „Ort der Zuflucht“ werden

Angesichts der verschärften Abtreibungsgesetze in Teilen des Landes bereitet Kalifornien sich auf einen Zustrom von Frauen vor, die abtreiben wollen. Der Gouverneur will auch Frauen aus anderen Bundesstaaten unterstützen.

Kalifornien bereitet sich auf einen Zustrom von abtreibungswilligen Amerikanerinnen vor, falls der Oberste Gerichtshof der Vereinigten Staaten im kommenden Jahr die Gesetze für Schwangerschaftsabbrüche verschärft. In Absprache mit der Organisation California Future of Abortion Council (CA FAB), zu der sich einige Dutzend kalifornische Betreiber von Abtreibungskliniken zusammengeschlossen haben, schlug Gouverneur Gavin Newsom vor, den Pazifikstaat zu einem „Zufluchtsort“ für Abtreibungswillige zu machen.

Die am Mittwoch vorgestellten Empfehlungen sehen vor, auch Frauen aus anderen Bundesstaaten bei Schwangerschaftsabbrüchen zu unterstützen. Unter anderem plant der Demokrat mit CA FAB, für die Kosten des medizinischen Eingriffs aufzukommen. Zudem ist vorgesehen, ­Reise- und Unterbringungskosten zu erstatten. „Wir gehen davon aus, dass Frauen nach Kalifornien kommen werden, um einen Schwangerschaftsabbruch vornehmen zu lassen. Deswegen müssen wir nach Wegen suchen, die Schutzvorkehrungen auszubauen“, sagte Gouverneur Newsom.

Debatte um „Human Life Protection Act“

Nach einer Erhebung der Organisation Planned Parenthood waren bereits im vergangenen Jahr mehr als 7000 Frauen für Abtreibungen nach Kalifornien gereist. Zuvor hatten verschiedene Bundesstaaten versucht, das in der Entscheidung Roe v. Wade vor fast 50 Jahren durch den Supreme Court festgeschriebene Recht auf Schwangerschaftsabbrüche einzuschränken. Neben Missouri und Ohio verabschiedeten Bundesstaaten wie Arkansas, Kentucky, Louisiana und der konservative Mormonenstaat Utah entsprechende Gesetze.

Mit dem „Human Life Protection Act“ verschärfte Alabama die Debatte weiter. Die Regelung erlaubte einen Abbruch nur bei dem erwarteten Absterben des Fötus oder bei Lebensgefahr für die Schwangere. Abtreibungen nach Inzest oder Vergewaltigung schloss das Gesetz aus. Im vergangenen Mai rief auch Texas amerikanische Frauenrechtlerinnen auf den Plan. Nach dem Vorbild des Bundesstaats Georgia verabschiedete der Lone Star State einen sogenannten Heartbeat Act. Er stellte alle Schwangerschaftsabbrüche nach Entdecken des Herzschlags eines Fötus, etwa in der sechsten Woche, unter Strafe.

Verschärfungen in mehr als 20 Bundesstaaten

Auch in Mississippi forderten sogenannte Pro-Lifer härtere Regelungen. Bei einer Anhörung deutete der Oberste Gerichtshof vor zwei Wochen an, sich das dort geplante Abtreibungsverbot nach der 15. Schwangerschaftswoche – eine Verschärfung der Entscheidung Roe v. Wade von 1973, die Abbrüche bis zur 23. oder 24. Woche erlaubt – vorstellen zu können. Falls der mehrheitlich mit konservativen Richtern besetzte Supreme Court im kommenden Jahr für Mississippi und gegen die letzte Abtreibungsklinik des Magnolia State entscheidet, drohen Verschärfungen in mehr als 20 amerikanischen Bundesstaaten.

Der 45-Punkte-Plan, den Gouverneur Newsom am Mittwoch für den Bundesstaat Kalifornien als künftiges „Sanctuary“ skizzierte, sieht daher eine Aufstockung des Personals in Abtreibungskliniken vor. Unter anderem sollen kalifornische Medizin­studenten, die sich zur Arbeit in Einrichtungen in ländlichen Regionen bereit erklären, mit Stipendien unterstützt werden.