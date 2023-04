Australien trauert um einen der einflussreichsten Vertreter der dortigen Ureinwohner. Galarrwuy Yunupingu war in den Sechzigerjahren durch seinen Kampf für die Landrechte der Aborigines bekannt geworden, war 1978 „Australier des Jahres“ und 1985 mit einem der höchsten Orden des Landes geehrt worden.

Yunupingu habe sich „in zwei Welten“ mit großer Autorität, Macht und Anmut bewegt, sagte Australiens Ministerpräsident Anthony Albanese am Montag zum Tod des 74-Jährigen. Der Regierungschef meinte damit die Welten der Ureinwohner und der weißen Australier. „Er war ein Anführer, ein Staatsmann, ein Maler, ein Tänzer – ein großartiger Australier“, sagte Albanese.

Ein Pionier der Landrechtebewegung

Mehr als 24 Jahre lang war Yunupingu Vorsitzender des Northern Land Council (NLC), das für die Rechte der Aborigines am „Top End“ eintritt, der Region im äußersten Norden des Landes, in der auch die Stadt Darwin liegt. „Er stand im Kampf um die Landrechte an vorderster Front. Das waren harte Zeiten. Aber er war härter“, schrieb das NLC in einer Mitteilung.

Für die bekannte indigene Musikgruppe Yothu Yindi, der ein jüngerer Bruder Yunupingus angehörte, hatte er Albumcover gestaltet. Yunupingu hatte auch die Yothu Yindi Foundation mitgegründet, die sich für eine Gleichstellung der Aborigines einsetzt. Die Stiftung bezeichnete ihn in einer Würdigung als „Giganten der Nation“ und „Pionier“ der Landrechtebewegung.

In den vergangenen Jahren hatte sich Yunupingu zunehmend für eine Anerkennung der Ureinwohner in der australischen Verfassung eingesetzt. Er gehört auch zu den Unterstützern der Schaffung einer „indigenen Stimme“, die dem Parlament beratend zur Seite gestellt werden soll.

Nachdem die Regierung im März einige Details zu dem für dieses Jahr geplanten Referendum zu dem Thema bekannt gegeben hatte, sprach er ein letztes Mal auch mit Yunupingu. Dabei habe der Indigenen-Anführer den Regierungschef gefragt, ob es ihm ernst sei, schrieb nun die Yothu Yindi Foundation. Allzu oft hätten Australiens Ministerpräsidenten ihn zuvor bitter enttäuscht.

Yunupingu gehörte zum Volk der Yolngu, deren traditionelles Siedlungsgebiet im Arnhemland im Northern Territory Australiens liegt. Dort hatte er auch einige der Unternehmen mitgegründet, darunter die erste Mine des Landes im Besitz von Aborigines. Im Anrhemland war er auch im Kreis seiner Familie nach langer Krankheit gestorben.