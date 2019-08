Ausgerechnet zur Schiffstaufe regnet es in Strömen. „Abora-Wetter eben“, sagt Dominique Görlitz am Telefon. Gerade habe er die letzten Vorbereitungen für den Stapellauf der „Abora IV“ getroffen, seines vierten großen Schilfboots, das Mitte August in See stechen soll. Gemeinsam mit zwei Dutzend Helfern hat er das Schiff seit Anfang Juni in der Nähe der bulgarischen Schwarzmeerstadt Warna zusammengebaut, nun steht am Donnerstagabend die erste „Wasserprobe“ an. Nur dass das Wasser mit solcher Wucht von oben kommt, darauf hätte er gut und gern verzichten können, sagt der 55 Jahre alte Thüringer, der inzwischen in Chemnitz lebt.

Stefan Locke Korrespondent für Sachsen und Thüringen mit Sitz in Dresden. F.A.Z.

Mit Schwierigkeiten aber kennt sich Görlitz aus, waren doch seine bisherigen Missionen schon von großen Extremen geprägt. Mit der „Abora III“ etwa wäre er vor zwölf Jahren beinahe im Atlantik versunken. Von New York nach Europa wollte er mit dem Schilfboot segeln, um zu beweisen, dass die Menschen vor 20.000 Jahren prinzipiell in der Lage waren, auch gegen den Wind über die Weltmeere zu kreuzen. Den Beweis hält Görlitz für erbracht, auch wenn er und seine Crew das Boot nach acht Wochen Fahrt und 13 schweren Stürmen vor den Azoren aufgeben mussten.