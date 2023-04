30.000 Abiturienten waren von der Panne betroffen. Bild: dpa

Am Freitag konnten die Abiturienten in NRW doch noch ihre Prüfungen in den naturwissenschaftlichen Fächern schreiben. So weit lief es ganz gut, berichtet ein Abiturient aus Emsdetten – doch nicht alle hätten den Termin wahrgenommen.