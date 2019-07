Abbruch beim ZDF-Fernsehgarten : „Ich glaube, ich habe gerade TV-Geschichte geschrieben“

Zum ersten Mal in der Geschichte des ZDF-Fernsehgartens wurde die Sendung an diesem Sonntag abgebrochen. Wegen eines drohenden Gewitters mussten die mehr als 6000 Zuschauer das Gelände am Lerchenberg nach knapp 90 Minuten verlassen. Die Livesendung, die diesen Sonntag unter dem Motto „Mallorca“-Party stand, ging für die anwesenden Schlagersänger aber in einem kleinen Studio des Senders noch für gut 40 Minuten weiter.

Dort trat unter anderem der Schlagersänger Jürgen Drews auf – mit Lorenz Büffel als menschlichem Mikrofonständer. Der lobte im Anschluss an die Sendung gegenüber dem Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND) den Umgang des ZDF mit der Evakuierung: „Eine der letzten großen deutschen TV-Shows so spontan und relaxt zu erleben, war einfach lustig.“ Und auch Schlagerikone Drews sah den Vorfall gegenüber dem RND entspannt: „Ich habe in meinem Leben schon so viel erlebt. Da kann mich so ein bisschen Regen nicht schocken.“

Markus Becker, der vor allem durch seinen Hit „Das rote Pferd“ bekannt wurde, nahm die Situation ebenfalls mit Humor. Er trat als erster Künstler im trockenen Studio auf und urteilte anschließend gegenüber dem RND: „Ich glaube, ich habe gerade TV-Geschichte geschrieben.“

Selbst das ZDF nahm den ungeplanten Ausgang der Show mit Humor und twitterte im Anschluss den Link zur Mediathek: „Wenn das Leben dir Zitronen gibt, mach menschliche Mikroständer, Bratpfannengitarren und eine Riesengaudi mit den Top-Schlagerstars Deutschlands draus.“