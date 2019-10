Ab 2020 : Schweinsteiger wird Fußball-Experte der Sportschau

Der ehemalige DFB-Kapitän Bastian Schweinsteiger wird ab 2020 TV-Experte der ARD-Sportschau. Dies verkündete der Sender am Freitag, drei Tage nachdem der 35 Jahre alte Schweinsteiger seine aktive Fußball-Karriere beendet hatte.

„Bastian Schweinsteiger ist für viele der Held der Fußball-WM 2014, der sich im Finale gegen Argentinien trotz Blessuren durchgekämpft und maßgeblich den Sieg und damit den Weltmeistertitel mit errungen hat. Gespräche mit ihm sind immer unterhaltsam, gleichzeitig kann man von ihm viel lernen. Er wird deshalb eine tolle Bereicherung für unsere Übertragungen im Ersten sein“, sagte ARD-Sportkoordinator Axel Balkausky.

„Meine aktive Zeit als Fußballer ist zwar gerade erst vorbei – aber dennoch wird der Fußball weiterhin eine große Rolle in meinem Leben spielen“, sagte Schweinsteiger: „Die Aufgabe als Experte reizt mich deshalb, weil sie die Möglichkeit bietet, die Spiele aus meinem eigenen Blickwinkel zu betrachten, Spielweisen und -aufstellungen zu hinterfragen und zu analysieren.“

Schweinsteiger soll für drei Jahre bis einschließlich der WM 2022 in Katar die Fußball-Live-Übertragungen im Ersten begleiten. Erster Höhepunkt seiner Tätigkeit soll die EM 2020 sein.

„Insbesondere bei den Großereignissen wie EM und WM, die im Leben eines jeden Fußballers die größte Herausforderung und Freude sind, ist dies besonders reizvoll“, sagte Schweinsteiger in einer Pressemitteilung der ARD. Er werde sicherlich verschiedene Hintergründe aufzeigen, um den Zuschauerinnen und Zuschauern die Welt hinter dem Spiel zu vermitteln.

Der Weltmeister von 2014 hatte am Dienstag in den Sozialen Netzwerken seinen Rücktritt bekannt gegeben. Zuletzt war der 121-malige Nationalspieler in den USA für Chicago in der Major League Soccer (MLS) aufgelaufen, das letzte Spiel absolvierte er am vergangenen Sonntag beim 5:2 bei Orlando City. Die meiste Zeit seiner Karriere verbrachte Schweinsteiger beim deutschen Rekordmeister Bayern München, für den er 500 Pflichtspiele absolvierte. In diesen gewann er acht deutsche Meisterschaften, siebenmal den DFB-Pokal sowie einmal die Champions League.