Als Heldin gefeiert : 82 Jahre alte Bodybuilderin setzt Einbrecher außer Gefecht

Aktualisiert am

Die 82 Jahre alte Willie Murphy hebt Gewichte in ihrem Fitnessstudio in Rochester, New York. Bild: AP

Willie Murphy musste nicht erst auf die Polizei warten, um einen Einbrecher in ihrem Haus abzuwehren. Die 82 Jahre alte Bodybuilderin aus dem Bundesstaat New York begeistert seit Freitag die amerikanischen Medien und sozialen Netzwerke: Mit Hilfe ihrer Muskelkraft und verschiedenen Haushaltsgegenständen hatte sie einen Mann, der nachts in ihr Haus eingebrochen war, außer Gefecht gesetzt.

Dem Nachrichtensender „Wham“ berichtete Murphy am Freitag, sie habe am Vortrag gegen 22.00 Uhr zu Bett gehen wollen, als ein Mann an ihre Tür klopfte und um Hilfe bat. Sie solle einen Krankenwagen rufen. Wie sich später herausstellte, stand der Mann unter Alkoholeinfluss. Murphy alarmierte daraufhin die Polizei.

Als die Rentnerin den Unbekannten anschließend nicht in ihr Haus lassen wollte, wurde er wütend und verschaffte sich gewaltsam Zugang. „Da hatte er sich aber die falsche Frau zum Einbrechen ausgesucht“, sagte Murphy im Fernsehinterview. Denn wie CNN berichtet, hat die Großmutter bereits mehrere Preise als Bodybuilderin gewonnen, den letzten 2018. Sie stemmt bis heute rund 100 Kilo schwere Hanteln und trainiert jeden Tag in ihrer Kirchengemeinde.

Trotzdem versteckte sich Murphy ihrem Bericht nach zunächst vor dem Einbrecher: „Es ist halbdunkel, ich bin alleine zuhause und ich bin alt, aber weißt du was: Ich bin tough“, sagte sie im Fernsehen. Also habe sie nach einem Tisch gegriffen und mit diesem auf den Einbrecher eingeschlagen. „Als er auf dem Boden lag, bin ich immer wieder auf ihn drauf gesprungen“, erzählte Murphy weiter. „Dann habe ich mir eine Flasche mit Babyshampoo geschnappt und ihm den Inhalt ins Gesicht gespritzt.“ Anschließend habe sie mit einen Besen weiter auf ihn eingeschlagen.

Kurz darauf traf auch die von Murphy bereits alarmierte Streife ein. Die Polizisten waren so beeindruckt von der muskulösen Seniorin, dass sie sie um ein Selfie auf ihrer Veranda baten. Der Einbrecher wurde in ein Krankenhaus gebracht.

Im Internet und den Medien sorgte die wehrhafte Seniorin für Begeisterung. Eine Twitter-Nutzerin schrieb: „Meine heutige Heldin ist Willie Murphy. Diese 82 Jahre alte Bodybuilderin hat einen Einbrecher so hart vermöbelt, dass er ins Krankenhaus musste.“ Murphy teilte dem Sender „Wham“ mit, sie hoffe, ihre Geschichte könne eine Inspiration für andere sein.