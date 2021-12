Teure Trennung : 645 Millionen Euro für Prinzessin Haya

Es ist ein spektakulärer Rosenkrieg, der am Dienstag vor Gericht eine Siegerin gefunden hat: Haya Bint Al-Hussein, die jüngere Schwester des jordanischen Königs Abdullah II., stritt gegen Muhammad bin Raschid Al-Maktoum, Emir von Dubai und Premierminister der Vereinigten Arabischen Emirate. Die 47 Jahre alte jordanische Prinzessin war 2019 nach Großbritannien geflohen, hatte dort die Scheidung beantragt – und hat jetzt vor dem High Court in London eine Regelung erreicht, die zu den kostspieligsten gehört, die jemals im Vereinigten Königreich festgelegt wurden.

Der Richter fand es nach eigenem Bekunden nicht einfach, angesichts des riesigen Reichtums der Parteien ein angemessenes Urteil zu fällen. Er verfügte nun Zahlungen von umgerechnet rund 645 Millionen Euro, wie am Dienstag gemeldet wurde. Die Summe umfasst nach Angaben der BBC eine Pauschalentschädigung von umgerechnet etwa 295 Millionen Euro. Ferner erhält Haya Bint Al-Hussein demnach Geld, um zwei mehrere Millionen Euro teure An­wesen zu unterhalten, außerdem Mittel für ein üppiges Sicherheitsbudget, gepanzerte Fahrzeuge, die Bezahlung eines Kindermädchens, einer Krankenschwester und die Versorgung mehrerer Haustiere und Ponys.

„Es ist mir egal, ob du lebst oder stirbst“

Außerdem bekamen die beiden Kinder der Geschiedenen, ein 14 Jahre altes Mädchen und ein neun Jahre alter Junge, jährliche Zahlungen von umgerechnet gut 6,5 Millionen Euro zugesprochen. In dem Scheidungsurteil hieß es, die Prinzessin und ihre Kinder seien einem „schwerwiegenden“ Sicherheitsrisiko ausgesetzt und bräuchten hieb- und stichfeste Vorkehrungen, um ihre Sicherheit im Vereinigten Königreich zu gewährleisten. Über den 72 Jahre alten Emir hieß es vom Richter wenig schmeichelhaft, die größte Gefahr für die Kinder gehe von ihrem Vater aus.

Das Verfahren hatte einige häss­liche Details aus dem Familienleben zutagegebracht, die so gar nicht zu dem Bild passten, das Muhammad bin Raschid gerne von sich selbst zeichnet: als Visionär und volksnaher Lenker seines Landes. Im Oktober hatte der High Court mitgeteilt, er sei zu dem Schluss gekommen, dass der Herrscher von Dubai das Mobiltelefon seiner Frau und Geräte von deren Anwälten mit der Spionagesoftware „Pegasus“ ausgespäht habe.

Der Emir bestritt, etwas damit zu tun zu haben und erklärte, er wolle Prinzessin Haya nichts Böses. Der Hobbypoet hatte 2019 ein Gedicht veröffentlicht, in dem es an eine ungenannte ver­räterische Person gerichtet hieß: „Es ist mir egal, ob du lebst oder stirbst.“ Der Tweet, der später wieder entfernt wurde, war von manchen als Beschimpfung an die Adresse seiner geflohenen Frau gewertet worden – wenn nicht gar als Drohung.

Das Scheidungsverfahren hatte auch Erinnerungen an das öffentlichkeitswirksame Drama um die gescheiterte Flucht von Latifa Bint Muhammad Al-Maktoum, einer weiteren Tochter des Emirs von einer anderen Ehefrau, geweckt. Im März 2018 war eine Aufnahme veröffentlicht worden, in der sie sagte: „Ich mache dieses Video, weil es das letzte Video sein könnte, das ich mache.“ Doch auch das Image seiner früheren Ehefrau hat in dem Verfahren gelitten. So wurde Prinzessin Haya mit Verschwendungsvorwürfen konfrontiert, weil ihr kleiner Sohn viele Jahre vor dem Führerscheinalter drei teure Autos bekommen habe – weil er nun mal daran gewohnt sei.