Aus dem Mittelmeer : 50 Städte wollen gerettete Flüchtlinge aufnehmen

Täter überwältigt : Geiselnahme im Lübecker Gefängnis ist beendet

In der Justizvollzugsanstalt Lübeck hatte ein Mann über mehrere Stunden eine Frau in seiner Gewalt – bis die Spezialeinheiten ihn überwältigten. Bei der Tat handelte es sich nicht um die erste Geiselnahme in dem Gefängnis.