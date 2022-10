Brandanschlag in Solingen : „Vorbild der Versöhnung“: Mevlüde Genç mit 79 Jahren gestorben

„Letzte Generation“ : Aktivistinnen kleben sich im Berliner Naturkundemuseum fest

Zwei Vorfälle an einem Tag in Berliner Museen: Im Naturkundemuseum haben sich zwei Frauen an Halterungen für Dinosaurierskelette festgeklebt. Und in der Alten Nationalgalerie kam es zu einer Attacke auf ein Gemälde.