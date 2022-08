Todestag von Prinzessin Diana : Es hätte nicht so kommen müssen

Am 31. August 1997 in London Bild: Reuters

Am 3. Juni 1997 trifft Prinzessin Diana nach einem Besuch von „Schwanensee“ in der Royal Albert Hall den ägyptischen Unternehmer Mohamed Al-Fayed. Die ­beiden sitzen beim Dinner zusammen, und er lädt sie und ihre beiden Söhne über den Sommer nach Saint-Tropez ein. Das kommt Diana gelegen. Ihr geschiedener Mann Prinz Charles plant für den 17. Juli eine große Geburtstagsfeier für seine Geliebte, Camilla Parker Bowles, die 50 Jahre alt wird. Diana und ihre Söhne im Urlaub mit dem umstrittenen Unternehmer Al-Fayed, das verheißt Schlagzeilen und wird die könig­liche Familie verärgern. Al-Fayed, der ­spätestens nach einem Skandal 1994, als herauskam, dass er Abgeordnete im Parlament bestochen hatte, im Königreich Persona non grata ist, verspricht sich von der Prinzessin gute Publicity – für sich, seine Familie und auch sein Londoner Kaufhaus Harrod’s.

Nach dem Urlaub in Südfrankreich verbringen die Söhne William und Harry den restlichen Sommer bei ihrem Vater auf Schloss Balmoral in Schottland. Diana, 36 Jahre alt, fliegt wenig später ein weiteres Mal in den Süden, dieses Mal heimlich. Unbemerkt geht sie an Bord von Mohamed Al-Fayeds Yacht „Jonikal“, zusammen mit dessen ältestem Sohn Dodi. Er stammt aus der Ehe mit Samira Khashoggi, der Schwester des saudischen Waffenhändlers Adnan Khashoggi, der den Al-Fayeds maßgeblich zu ihrem Reichtum verhilft.

Dodi al-Fayed soll sich gerade erst mit dem amerikanischen Model Kelly Fisher verlobt haben, als sein Vater ihn auf die Prinzessin ansetzt. Al-Fayeds Hoffnung: Die beiden werden ein Paar und heiraten sogar. Der 42 Jahre alte Dodi Al-Fayed ist vom Geld des Vaters abhängig, und er ist ein Playboy. Dennoch verliebt er sich an­geblich sofort in die Prinzessin. Für sie ist es wohl nur eine Sommer-Liebelei.

Die Affäre bleibt zwei Wochen geheim. Dann entdeckt der französische Fotograf Mario Brenna Diana angeblich zufällig an Bord der Yacht und legt sich mit seiner Kamera auf die Lauer. Ihm gelingt der Schnappschuss, der am 10. August als „der Kuss“ um die Welt geht. Dianas Butler Paul Burrell glaubt allerdings nicht an einen Zufall. Sie wollte wieder auf die Titelseiten, wird er später sagen. Darum habe sie den Fotografen einen Tipp gegeben. Fortan sind die Paparazzi ständige Begleiter von Diana und Dodi Al-Fayed.

Und noch etwas will die Prinzessin laut Burrell erreichen: Sie will einen Mann eifersüchtig machen, mit dem sie schon zwei Jahre heimlich zusammen ist, den Londoner Herzchirurgen Hasnat Khan.

Eine andere Theorie lautet: Mohamed Al-Fayed verrät das Liebesnest, um die Affäre öffentlich zu machen. Denn nur so spielt sie ihm auch in die Karten. Der ­Milliardär, dem die britische Staatsbürgerschaft von höchster Stelle verweigert ­wurde, hat Diana aber auch in Aussicht gestellt, ein Netzwerk von Kliniken für unheilbar kranke Kinder zu finanzieren, für das sie Spenden sammeln will.

Der Urlaub auf der „Jonikal“ endet am 30. August, Diana will nach London fliegen und weiter zu ihren Söhnen. Über­raschend verschiebt sie die Rückreise, um, wie es heißt, noch einen letzten Tag mit Dodi Al-Fayed in der Stadt der Liebe, in Paris, zu verbringen. Auch dieser Ausflug soll eigentlich ein Geheimnis bleiben.