Als jüngste Frau : 21 Jahre alte Britin überquert allein den Atlantik

Die Britin Jasmine Harrison hat mit 21 Jahren als jüngste Frau allein rudernd den Atlantik überquert. Die Schwimmlehrerin aus North Yorkshire kam am Samstag nach 70 Tagen in Antigua in der Karibik an, wie die Organisation Atlantic Campaigns mitteilte. Sie war Mitte Dezember von La Gomera auf den Kanaren zu ihrer mehr als 4800 Kilometer langen Ruderreise aufgebrochen, mit der die Engländerin mehr als 10.000 Pfund (etwa 11.500 Euro) Spendengelder für gemeinnützige Organisationen einsammelte.

„Es ist die beste Erfahrung, die man sich als junger Mensch erhoffen kann“, sagte Harrison nach ihrer Ankunft der Nachrichtenagentur PA. „Es gibt nichts Vergleichbares, wegzukommen von allem, den Sozialen Medien, schlechten Nachrichten, wortwörtlich von allem.“

Zuvor die eine 22 Jahre alte Amerikanerin Katie Spotz den Rekord gehalten. Kürzlich hatte der 70 Jahre alte Frank Rothwell aus dem englischen Oldham die gleiche Überfahrt zurückgelegt. Er gilt damit als ältester Ruderer, der unbegleitet den Atlantik überquert hat.