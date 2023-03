Aktualisiert am

Einstige Hussein-Yacht zieht Touristen an

Gekentert auf irakischem Fluss : Einstige Hussein-Yacht zieht Touristen an

2003 wurde eine Superyacht von Saddam Hussein von amerikanischen Kampfflugzeugen bombardiert, sank aber nicht. 20 Jahre später liegt sie noch immer gekentert in einem Fluss – und dient Fischern als Picknickstätte.

An Monumenten der Schreckensherrschaft von Saddam Hussein mangelt es nicht im Irak. Regierungsgebäude oder Paläste erinnern die Iraker Tag für Tag an den Tyrannen, der vor 20 Jahren im Zuge der amerikanisch geführten Invasion gestürzt wurde. In Basra, im Süden des Landes, gibt es noch ein besonderes Relikt: das rostige Wrack einer Superyacht, die gekentert im Fluss Schatt al-Arab liegt.

Zum Jahrestag der Invasion, die am 20. März 2003 begann, ist sie wieder in die Schlagzeilen gerückt. Al-Mansur heißt das 121 Meter lange Prestigeobjekt, ein Symbol der Macht, das übersetzt „der Siegreiche“ bedeutet; es ist ein Name, den auch der zweite Kalif der Abbasiden-Dynastie führte, der Gründer der heutigen Hauptstadt Bagdad. Die Yacht mit einem Bankettsaal für 200 Gäste und einem Hubschrauberhangar wurde 2003 von amerikanischen Kampfflugzeugen bombardiert, aber sie sank nicht. Später schafften irakische Plünderer die luxuriöse Innenausstattung fort.

Heute ist die Yacht eine Touristenattraktion und eine Picknickstätte für Fischer. Die vergangenen Regierungen des von Korruption zersetzten irakischen Staates haben es nicht geschafft, das Wrack zu bergen, was manchen Iraker schmerzt. „Diese Yacht ist wie ein kostbares Juwel, wie ein seltenes Meisterwerk, das man zu Hause aufbewahrt“, sagte ein Marineoffizier aus dem irakischen Verkehrsministerium der Nachrichtenagentur Reuters. „Wir sind traurig, dass es so aussieht.“

Eine weitere Superyacht hatte den Krieg überlebt, weil der irakische Gewaltherrscher sie viele Jahre vor der amerikanischen Invasion ins saudische Dschiddah hatte bringen lassen. Er setzte nie einen Fuß an Bord. Auch diese Yacht, sie soll laut Gerüchten 25 Millionen Dollar gekostet haben, sollte ein Symbol seiner Macht sein. Sie wurde ebenfalls auf einen geschichtsträchtigen Namen getauft: Qadissiyat Saddam; das ist eine Anspielung auf eine bedeutende Schlacht siegreicher irakischer Araber gegen eine persische Streitmacht aus dem siebten Jahrhundert. Die irakische Propaganda benutzte dieselbe Reminiszenz in Zusammenhang mit dem Iran-Irak-Krieg, der 1980 im Jahr vor dem Stapellauf begonnen hatte.

Die Yacht wurde 1986 aus Basra vor den iranischen Streitkräften nach Saudi-Arabien in Sicherheit gebracht. Heute heißt sie Basra Breeze. Berichte über ein Raketenabwehrsystem und ein Flucht-U-Boot wurden aus glaubwürdiger Quelle als Übertreibungen dementiert. Die Internetseite Boat International befragte den früheren Direktor eines irakischen Meeresforschungszentrums, dem sie 2014 übergeben wurde. Einer der Studenten, so berichtete dieser, habe aber versehentlich einen Mechanismus in Gang gesetzt, der die Tür zu einem Geheimraum öffnete. Immerhin eine schöne Erinnerung.