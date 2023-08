Aktualisiert am

Neuer Weltrekord in Hamburg : 1800 Harry Potters unter Muggeln

Bei blauem Himmel und strahlendem Sonnenschein haben sich am Samstagnachmittag fast 1800 kleine und große verkleidete Harry-Potter-Fans vor dem Hamburger Rathaus versammelt und damit den bestehenden Weltrekord geknackt. Dafür mussten mehr als 997 als Zauberlehrling kostümierte Menschen zusammenkommen. Die Fans sollten einen schwarzen, knielangen Umhang, die typisch runde Brille sowie die markante Narbe auf der Stirn tragen.

Dass Harry Potter die ganze Familie begeistern kann, bewiesen Silke und ihre beiden Kinder Samantha und Tyler aus Potsdam. Alle drei kamen in Mänteln und mit Hüten und runden Brillen ausgestattet. Schließlich ist einfach alles an Harry Potter „cool“, wie der elfjährige Tyler sagte. Seine siebenjährige Schwester ergänzte: „Harry Potter ist das Beste an den Filmen!“

Ein Brief zum elften Geburtstag

Dem Aufruf waren nicht nur Kinder und Jugendliche gefolgt, auch viele ältere Menschen kamen verkleidet in Hamburgs Innenstadt. So auch die Hamburgerin Britta Luckas, die einen Zauberstab und eine kleine, rosa Begleitung mitbrachte.

Das Plüschtier sei auf den Namen „Herr Knorrich“ getauft und ein noch größerer Dobby-Fan als sie selbst, sagte Luckas. Für die 30 Jahre alte Producerin begann die Liebe zu Harry Potter mit einem Brief zum elften Geburtstag – ihre Einladung nach Hogwarts und der Start ihrer Faszination für die Bücher über den Zauberlehrling.

Mit der Aktion auf dem Rathausplatz wurde das 25-jährige Jubiläum des ersten Harry-Potter-Bandes in Deutschland 1998 gefeiert, moderiert wurde die Show von Schauspielerin Jana Riva und Moderatorin Madita van Hülsen. Teil der Show war auch Rufus Beck, Sprecher der Hörbücher. Er nahm das Hamburger Publikum mit einer interaktiven Lesung mit in die Zauberwelt der Bücher.

Auf Englisch erschien das erste Buch von Joanne K. Rowling bereits im Sommer 1997. Die Geschichte, die in der Zauberschule Hogwarts spielt, füllt insgesamt sieben Bände, die jeweils die Abenteuer eines Schuljahres von Harry Potter und seinen Freunden beschreiben. Die Bücher wurden Verlagsangaben zufolge bis heute in 85 Sprachen veröffentlicht und weltweit mehr als 600 Millionen Mal verkauft.