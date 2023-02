Aktualisiert am

Was würden Sie tun, wenn Sie mehr als 30 Millionen Euro im Lotto gewinnen würden? Ihren Job kündigen, um auf Weltreise zu gehen? Eine Villa mit Pool kaufen, oder einen Sportwagen? In Schampus baden?

Mehr zum Thema 1/

Juliette Lamour aus der kanadischen Provinz Ontario geht die Sache zurückhaltend an. Sie will mit dem Geld erst mal ihr Studium finanzieren. Dabei dürfte die 18-Jährige im Idealfall bereits ausgesorgt haben: Sie hat gerade 48 Millionen kanadische Dollar im Lotto gewonnen, das entspricht rund 33 Millionen Euro. Den Großteil des Geldes will sie „vorsichtig“ investieren.

Wie Lamour dem Sender BBC berichtete, war der Volltreffer der erste Lottoschein, den sie jemals ausgefüllt habe. An den Schein habe sie schon gar nicht mehr gedacht, bis durch die Presse ging, dass der Gewinner aus ihrer Heimatstadt kam. In der Arbeit warf sie daraufhin einen Blick auf ihre Lotto-App.

„Geld definiert dich nicht“

„Mein Kollege fiel vor lauter Unglauben auf die Knie“, erzählte die 18-Jährige. „Er schrie, eigentlich schrien alle: Du hast 48 Millionen Dollar gewonnen.“ Sie selbst habe Freudentränen geweint – und dann erst mal ihre Schicht beendet. Ihr Vorgesetzter habe zwar angeboten, dass sie früher nach Hause gehen könne, ihre Mutter jedoch drauf bestanden, dass sie sich an ihre vereinbarte Arbeitszeit halte.

„Geld definiert dich nicht“, sagte Juliette Lamour weiter. „Es ist die Arbeit, die du tust.“ Durch ihr Medizinstudium hoffe sie, der Gesellschaft etwas zurückgeben zu können. Bei den Investitionsentscheidungen werde ihr Vater sie unterstützen.

Einen Wunsch will die 18-Jährige sich aber doch noch erfüllen: Wenn sie die Schule beendet hat, wollen sie und ihre Familie gemeinsam einen anderen Kontinent bereisen. „Ich möchte andere Länder erleben, ihre Geschichte und ihre Kultur kennenlernen, ihr Essen probieren und ihre Sprache hören.“