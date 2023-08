Aktualisiert am

Vor 175 Jahre gab es auch in Baden Revolution – und das bis hinein in kleine Orte, wie ein frühes Foto, eine sogenannte Daguerreotypie, beweist. Dass es das Bild überhaupt gibt, ist erstaunlich.

Nicht ohne Zeitung: Fünf unbekannte Revolutionäre in Baden. Bild: Elztalmuseum Waldkirch

Der Stolz ist ihnen ins Gesicht geschrieben. Und mag die Szene auch gestellt sein, so lässt sich aus der 175 Jahre alten Fotografie doch Erstaunliches herauslesen. Denn dort sitzen nicht einfach nur ein paar Männer beim Bier zusammen. Es sind unzweifelhaft Revolutionäre, die gemeinsam eine Zeitung lesen.

Peter-Philipp Schmitt Redakteur im Ressort „Deutschland und die Welt“. Folgen Ich folge

Das Wirtshaus galt 1848 als „Revolutionshöhle“, in der offen debattiert werden und man seinen Unmut kundtun konnte. Liberale Zeitungen kursierten in Baden und der Pfalz – und damit fern von Preußen mit seiner Zensur.

Ein Jahr zuvor schon war in Offenburg unweit von Straßburg im Gasthof „Salmen“ ein demokratisches Manifest aufgeschrieben worden: Die „Forderungen des Volkes in Baden“ verlangten unter anderem Presse- und Meinungsfreiheit. „Die freie Presse“, schrieb der Vormärzler Johann Georg August Wirth, „ist die Schutzwehr der Völker gegen die ­Tyrannei der Macht­haber.“

Unbekannte Revolutionäre in „Heckerblusen“

Wer auf der Daguerreotypie, benannt nach dem französischen Maler Louis ­Daguerre, zu sehen ist, ist unbekannt. Das nachkolorierte Bild stammt aus Waldkirch und wird derzeit in der Ausstellung „Jetzt machen wir Republik!“ im Rosgartenmuseum in Konstanz gezeigt.

Dass es das Foto überhaupt (noch) gibt, ist erstaunlich. Die Fotografie war erst 20 Jahre zuvor erfunden worden. Nur wenige konnten sich ein solches Bild überhaupt leisten, für das man lange stillhalten musste. Offenbar zu lange für den Herrn oben rechts.

Tobias Engelsing, Direktor der Städtischen Museen Konstanz, sagt, es könnte sich bei den Männern um eine Bürgerwehr handeln oder um Mitglieder eines Herrenclubs. Zwei von ihnen tragen typische und damals farbenfrohe Biedermeier-Westen. Interessanter aber sind die „Heckerblusen“, die der Mann in der Mitte und der Mann mit dem Zylinder anhaben. Sie verweisen auf Friedrich Hecker, den badischen Revolutionsführer, der im April 1848 einen Aufstand von Konstanz in Richtung Karlsruhe anführte. Er wollte eine Republik – ohne Fürsten! Befördert hatte die Badische Revolution ausgerechnet Leopold, der Großherzog von Baden, der als ausgesprochen liberal galt.

Niederschlagung durch Großherzog Leopold

Weit kam der Heckerzug nicht, bei Kandern in Südbaden wurden Heckerund seine Freischar beim Gefecht auf der Scheideck von Truppen des Deutschen Bundes geschlagen. Hecker floh erst in die Schweiz und schiffte sich im September 1848 nach New York ein.

Mehr zum Thema 1/

Die Revolution aber war noch nicht zu Ende. Noch hofften viele Bürger auf mehr Freiheiten, so auch im kleinen Waldkirch bei Freiburg. Darauf verweisen unter anderem die beiden (eigentlich) blauen Heckerblusen auf der Daguerreotypie. Sie muss laut ­Engelsing im Sommer oder Herbst 1848 entstanden sein. Danach, vor allem nachdem Großherzog Leopold mithilfe Preußens die Revolution in Baden 1849 niedergeschlagen hatte, wäre ein solcher Aufzug höchst gefährlich, sogar lebensgefährlich gewesen.

Vielleicht bezahlte einer der fünf Männer seinen Wagemut, dokumentiert auf diesem Bild, tatsächlich mit dem Leben. Oder er landete wie Hunderte ­andere wegen Hochverrats in einem Gefängnis. Die von den Revolutionären ersehnte ­(Weimarer) Republik gab es in Deutschland erst 70 Jahre später.