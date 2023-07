So könnte sie ausgesehen haben: Phantombild der jungen Frau, deren Skelett in Cambridge gefunden wurde. Bild: Cambridge Archaeological Unit

Zwei ältere Damen, die sich vorher nicht kannten, sind in Cambridge im Museum für Archäologie und Anthropologie vor einer Vitrine mit den Grabbeigaben einer im späten siebten Jahrhundert beigesetzten Jugendlichen in ein angeregtes Gespräch über ihr jäh abgebrochenes Leben gekommen. Das Mädchen beflügelte die Phantasie schon, als bekannt wurde, dass Archäologen es im Februar 2011 mit seinen aufsehenerregenden Paraphernalien neben drei ­anderen frühmittelalterlichen Gräbern einer kleinen Siedlung auf den Wiesen von Trumpington am südlichen Stadtrand von Cambridge freigelegt hatten.

Gina Thomas Feuilletonkorrespondentin mit Sitz in London. Folgen Ich folge

Mit der linken Hand auf der Brust war die Verstorbene in einem geschnitzten Bett bestattet worden. Das allein hob sie in einer Zeit, in der die meisten Menschen kein Bett besaßen, als ranghohe Person hervor. Rund um ihre Gebeine markierten 13 korrodierte Ösen den Umriss der mit einer Woll­decke versehenen Liegefläche, die womöglich wie eine Hängematte am Bettrahmen befestigt war.