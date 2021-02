Spielerisches Datum : 12.02.2021 ist ein Palindromtag

Was für eine schöne Spielerei: Palindrome lesen sich vorwärts wie rückwärts gleich – wie etwa das Wort „Lagerregal“, oder das Datum an diesem Donnerstag.

Natürlich ist der Tag heute nicht die ganz große Nummer. So wie der 2. Februar des vergangenen Jahres das war, das größte anzunehmende Hochfest für Zahlendreher, einer der wenigen globalen Palindromtage: Tage, an denen das Datum von vorne oder von hinten gelesen werden kann, es liest sich immer gleich – und das nicht nur hierzulande, sondern auch in Amerika, wo der Monat vor dem Tag angeführt wird, wie eben am 02.02.2020.

Bernd Steinle Redakteur im Ressort „Deutschland und die Welt“. F.A.Z.

Mit dem Erreichen des nächsten Tages dieser Art werden sich die meisten von uns schon schwer tun, der steht am 12.12.2121 an – gefolgt vom 03.03.3030. Und auch die Erinnerung an den letzten der Tage vor 2020, den 11.11.1111, ist vermutlich mittlerweile verblasst.

An diesem Freitag nun können wir immerhin einen Palindromtag nach europäischer Art begehen: den 12.02.2021. Wir leben, das macht man sich im Alltag kaum bewusst, in glücklichen Zeiten, was Palindromtage angeht. Das neue Jahrtausend hat uns da einige Möglichkeiten eröffnet. Davor war acht Jahrhunderte lang Palindromtag-Pause gewesen, genauer gesagt nach dem 29.11.1192. Denn nur das 11. und das 12. Jahrhundert hätten dafür, nach heute gängiger Datumsschreibweise mit acht Ziffern, Gelegenheit geboten. Doch das war nicht gerade die Hochzeit der Palindromforschung, und so ging das Außerordentliche dieser Tage damals unter.

Das ist heute anders. Palindrome, in Zahlen, Worten oder Sätzen, fesseln viele mit dem Charme unnützen Wissens und sind wie geschaffen für das Internet-Zeitalter. Die Spielerei lässt einen kaum los, hat man erst mal damit begonnen. Zum Beispiel mit Worten wie „Reliefpfeiler“ oder „Lagerregal“, auch wenn die im Alltag eher selten sind und schwer nach verkrampften Scrabble-Kopfgeburten klingen. Da kommt der „Apo-Opa“ schon weit entspannter daher. Fortgeführt wird der hakenschlagende Sprach-Hokuspokus mit sorgsam konstruierten Nonsens-Sätzen wie „Ein Leben mit Hegel? Der Edle geht im Nebel nie“ oder „Nie, Knabe, nie grub Nero neben Orenburg eine Bank ein.“

Vielleicht wäre dieser Freitag also am besten genutzt, würde man sein eigenes Palindrom kreieren. Falls das nichts wird, kein Problem: Nächster Palindrom-Tag ist bei uns schon am 22.02.2022.