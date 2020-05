Älteste Frau Spaniens : 113-Jährige von Covid-19 geheilt

Am 4. März feierte María Branyas ihren 113. Geburtstag. Die Frau aus dem katalanischen Kleinstadt Olot ist jedoch nicht nur die älteste Frau Spaniens. Wenige Wochen nach ihrem Geburtstag hat sie auch eine Infektion mit dem Coronavirus überlebt; in ihrem Altersheim waren mehrere Nachbarn daran gestorben waren. Das habe ihr anfangs Angst bereitet, aber nun gehe es ihr wieder gut, sagte María Branyas der spanischen Presse.

Hans-Christian Rößler Politischer Korrespondent für die Iberische Halbinsel und den Maghreb mit Sitz in Madrid. F.A.Z.

Sie war 1907 als Tochter spanischer Eltern in San Francisco geboren worden und kam 1915 nach Spanien; auf der Überfahrt starb ihr Vater auf hoher See. 1918 überlebte sie die Spanische Grippe, später den Spanischen Bürgerkrieg.

„Meine Mutter ist eine sehr starke und positive Frau“, schrieb ihre jüngste Tochter bei Twitter. Seit dem Geburtstag im März konnte sie nur telefonisch Kontakt halten, weil ihre Mutter unter Quarantäne stand. Ihre Mutter habe nie geraucht und nicht viel Sport getrieben, abgesehen von regelmäßigen Spaziergängen, berichtete ihre 76 Jahre alte Tochter. Sie sei geistig fit, auch wenn ihr Augen und Gehör Probleme bereiteten. Durch eine Blasenentzündung war man auf ihre Infektion aufmerksam geworden, die sonst keine schlimmeren Symptome zeigte. Branyas durfte ihr Zimmer nicht verlassen, zu dem nur Pflegerinnen in Schutzkleidung Zugang hatten. „Die Menschen hier im Altersheim sind sehr freundlich, sehr aufmerksam“, sagte Branyas der Nachrichtenagentur Efe. Sie blickt auch dankbar auf ihr Leben zurück: Sie hat drei Kinder, elf Enkel und 13 Urenkel.

In Spanien wird vermutet, dass mehr als 17.000 Altersheimbewohner an den Folgen von Covid-19 gestorben sind. Da in Heimen wenig getestet wird, fehlen jedoch verlässliche Zahlen. Nach Angaben des Gesundheitsministeriums in Madrid kamen bis Mittwoch mehr als 27.000 Menschen ums Leben. Vor María Branyas hatten in Spanien zwei weitere Frauen im Alter von 101 und 107 Jahren eine Corona-Infektion überlebt.