Palindromtag : 02.02.2020 – ein historisches Datum

Man kann es drehen und wenden, wie man will: Der 02.02.2020 ist ein palindromischer Tag. In Amerika gibt es dagegen ganze Palindrom-Wochen.

Heinrich V. herrschte am 1.11.1111 über das Heilige Römische Reich. In Speyer ist im Sandsteinfigur gewidmet. Bild: dpa

Als „historisch“ bezeichnete Tage gibt es viele. Jahrtausendwenden, Jubiläen und dann natürlich den Austritt eines gewissen Landes aus der Europäischen Union.

Wenige Tage aber sind für Zahlenfreunde ähnlich aufgeladen wie dieser Sonntag, zumindest hierzulande, in unserer Schreibweise: Denn an diesem Sonntag kann man das Datum drehen und wenden, wie man möchte, es bleibt das gleiche. Der 02.02.2020 ist ein palindromischer Tag. Das letzte Mal war das in Deutschland am 21.02.2012 der Fall. Der wohl bemerkenswerteste Palindrom-Tag war freilich der 11.11.1111. Heinrich V. war damals gerade römisch-deutscher Kaiser geworden. Bis zum nächsten Mal muss man in Deutschland gar nicht so lang warten: Am 12.02.2021 ist es wieder so weit.

Mehr Palindrom-Daten gibt es in Amerika

Dass diese Tage bei uns vergleichsweise in den vergangenen Jahren selten auftraten, liegt an der Schreibweise des Datums. In Amerika kamen Freunde des gepflegten Zahlenspiels sehr viel häufiger auf ihre Kosten, schließlich steht dort der Monat vorn.

Vom 10. September bis zum 19. September 2019 gab es denn auch eine ganze Palindrom-Dekade: 9-10-19 bis 9-19-19 lauteten die Daten. Obendrein gab es an jedem Tag einen Moment, an dem die palindromische Ekstase sich bis auf die Sekunde erstreckte. Sie sind kurz, die Momente des Glücks.

Wer es übrigens gar nicht erwarten kann, den nächsten palindromischen Tag zu erleben, dem sei ein Amerika-Urlaub für den nächsten Jahreswechsel empfohlen: Am 2. Januar 2021, also 1-2-21, ist es wieder so weit. Manchmal muss man das Glück eben jagen.