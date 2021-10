007 und die Damen : Ein bisschen Zeit für Frauen

Lashana Lynch wird nicht der neue Bond, darf sich aber in „No Time To Die“ mit der Bezeichnung 007 schmücken. Bild: AP

Ist das Frauenbild im neuen Bond-Film wirklich so anders? So lautet der Auftrag, und das wird gemacht. Immerhin haben wir 2021, und Geschichten, in denen Männer auf andere Männer schießen und Frauen höchstens als Beiwerk vorkommen, sind nicht mehr angesagt. Das war auch schon diskutiert worden, bevor der neue James-Bond-Film herauskam, der letzte mit Daniel Craig in der Hauptrolle. Donnerstagnachmittag in einem Kölner Kino: Hierher verirren sich unter der Woche nicht immer so viele Menschen wie am Tag des James-Bond-Filmstarts. Abends ist der Film längst ausverkauft.

Das Drehbuch seines großen Finals bedurfte der Nachjustierung, das hatte Craig nicht verheimlicht. Nach seinem Willen wurde neben den drei männlichen Schreibern, die mit der Arbeit eigentlich schon fertig waren, eine vierte Schreiberin, eine Frau, engagiert: Phoebe Waller-Bridge, bekannt für „Killing Eve“ und „Fleabag“, zwei Serien mit prominenten weiblichen Hauptfiguren und viel schwarzem Humor. War Waller-Bridge womöglich hauptsächlich wegen des Diversitätsfaktors angeheuert worden? Craig bestritt das vehement: „Sie ist eine verdammt gute Autorin. Warum sollten wir sie nicht einstellen?“ Und er bekannte, er sei ein Fan ihrer Serien.

Wie aber poliert man das Image einer Filmreihe auf, die einst davon lebte, dass ihr Held von Bett zu Bett, von Frau zu Frau ging, dabei meist einen chauvinistischen Spruch auf den Lippen, aber dennoch so charmant war, dass keiner ihm böse sein konnte? Eine Reihe, in der gestandene Frauen nur „das Bond-Girl“ waren, manche von ihnen ohne Namen, viele ohne Geschichte?

Narrativ des unwiderstehlichen Eroberers

Es ist ein beliebtes Narrativ: Erst wollen die Frauen nichts mit dem Casanova Bond zu tun haben, doch er übermannt sie im wahrsten Sinne des Wortes mit seiner muskulösen Brust und seinen kecken Sprüchen. Oder aber: Die Frau arbeitet erst für den Gegner, kommt aber nicht umhin, sich in 007 zu verlieben. Oft hat sie dann noch eine schlimme Geschichte, die sie mit russischem Akzent und glitzernden Augen erzählt: Ihr Vater wurde umgebracht, und sie muss ihn rächen zum Beispiel. Meist trägt sie tief ausgeschnittene Kleider oder enge Skianzüge und lässt sich von Bond retten.

Zugleich war die Bond-Reihe eine der frühen Gelegenheiten, zu denen der Held sich im Gegenzug auch Sprüche von Frauen anhören musste, in denen Frauen selbst mit einer Pistole umgehen, Flugzeuge fliegen und Autos fahren, sogar als böse, gleichwohl bildschöne Antiheldinnen auftreten und jede Menge Männer mit der Kraft ihrer Schenkel erlegen. Phoebe Waller-Bridge sagte auf der Premiere von „No Time To Die“ in London, sie habe Bond immer geliebt. Nun hat sie einigen Szenen ihren Spin verpasst.

Also, wie steht’s um die Frauen im neuen „Bond“? Zunächst gibt es kein Bond-Girl im herkömmlichen Sinn. Dieselbe Frau, in die Bond sich im Vorgängerfilm „Spectre“ verliebt hatte, ist noch an seiner Seite, sie fahren glücklich zusammen mit dem Auto durch idyllische Landschaften. Schon seit dem ersten Film mit Daniel Craig als James Bond, „Casino Royale“, war bekannt, dass sein Bond nicht so ist wie seine Vorgänger.

Nein, er hat Gefühle und, na ja, Tiefgang. Doch die Frau, Madeleine Swann, hat ein dunkles Geheimnis. Die Geschichte ist nicht neu. Aber neu ist, dass ein Bond-Film nicht mit einer Bond-Heldentat beginnt, sondern mit einer weiblichen Protagonistin. Trotzdem: Den Bechdel-Test, der Stereotypisierungen von Frauen in Spielfilmen aufdeckt, besteht der Film in der ersten halben Stunde nicht. Es kommt nicht vor, dass zwei Frauen ein Gespräch führen, in dem es nicht um einen Mann geht. Sowieso kommt es in diesem Film sehr selten vor, dass zwei Frauen miteinander reden. Und wenn, dann sind es Mutter und Tochter.