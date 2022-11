Angreifer getötet : Mehrere Tote nach Schüssen in Walmart-Supermarkt in den USA

Aktualisiert am

Mehrere Tote nach Schüssen in Walmart-Supermarkt in den USA

Ein bewaffneter Angreifer hat am Dienstagabend in einem Walmart-Supermarkt im US-Bundesstaat Virginia mehrere Menschen getötet. Laut Polizei ist der mutmaßliche Täter ebenfalls tot.

Auf diesem Foto, das aus einem Video stammt, ist zu sehen, wie die Polizei am Tatort in Chesapeake, Virginia, im Einsatz ist. Bild: AP

Bei einem Schusswaffenangriff in einem Walmart-Supermarkt im US-Bundesstaat Virginia sind mehrere Menschen getötet worden. Die Polizei, die laut CNN um kurz nach 22 Uhr Ortszeit am Dienstagabend am Tatort eintraf, konnte die genaue Zahl der Getöteten noch nicht beziffern. Sie geht aber davon aus, dass es „weniger als zehn“ Menschen sind.

Wie die Stadtverwaltung von Chesapeake unter Berufung auf die Polizei mitteilte, hatte ein Bewaffneter am Dienstagabend – zwei Tage vor Amerikas wichtigstem Familienfest Thanksgiving – in dem Supermarkt auf Menschen geschossen. Auch der Angreifer selbst sei mittlerweile tot. „Wir gehen davon aus, dass es nur einen Bewaffneten gab und dass dieser tot ist“, sagte der Polizist Leo Kosinski laut NBC News. Er fügte hinzu, dass noch nicht geklärt sei, wie der Schütze getötet worden sei.

Ein Polizeisprecher sagte, auf die Beamten sei seines Wissens nicht geschossen worden. Es sei noch nicht klar, ob einige der Getöteten oder der Angreifer selbst zum Supermarktpersonal gehörten. Die Polizei geht davon aus, dass der Schusswaffenangriff im Supercenter selbst stattfand. Eine getötete Person wurde jedoch draußen vor dem Supermarkt gefunden.

Es handele sich um ein sehr großes Geschäft, die Suche nach weiteren möglichen Opfern dauere noch an. Zu den Hintergründen war zunächst nichts bekannt.

Walmart erklärte in einer ersten Reaktion: „Wir sind schockiert angesichts des tragischen Vorfalls in unserer Niederlassung in Chesapeake, Virginia. Wir beten für die Betroffenen.“

Erst am vergangenen Wochenende waren bei Schüssen in einem bei Schwulen, Lesben und der Trans-Gemeinschaft populären Nachtclub im US-Bundesstaat Colorado fünf Menschen getötet und 18 weitere verletzt worden.