Erdbeben erschüttert Westjava : Zahl der Toten steigt auf mehr als 160

Sogar in Jakarta liefen die Menschen aus den Häusern: Bei einem Erdbeben auf der indonesischen Insel Java sind am Montag hunderte Menschen verletzt worden. Mehr als 160 kamen ums Leben.

Bei einem Erd­beben auf der indonesischen Insel Java sind am Montag zahlreiche Menschen getötet und verletzt worden. Die Zahl der Toten stieg im Laufe des Tage auf mehr als 160. „Ich muss leider mitteilen, dass 162 Menschen tot sind“, sagte der Gouverneur der Provinz West Java, Ridwan Kamil, am Montag in einem Video. Ein Sprecher des Stadtverwaltung der besonders stark betroffenen Stadt Cianjur bestätigte die Angaben. „Hunderte, vielleicht sogar Tausende Häuser wurden zerstört“, hieß es aus der Stadtverwaltung der Stadt Cianjur gegenüber der Nachrichtenagentur AFP. Derzeit wird von rund 700 Verletzten ausgegangen.

Das Erd­beben der Stärke 5,6 brachte in der Provinz Westjava Häuser, Geschäfte und öffentliche Gebäude zum Einsturz, wie örtliche Medien berichteten. Die Erschütterungen zur Mittagszeit waren bis in die Hauptstadt Jakarta zu spüren. In der Megastadt mit mehr als 30 Millionen Menschen im Einzugsgebiet liefen viele aus den Bürogebäuden ins Freie. Größere Schäden oder Verletzte wurden dort aber nicht gemeldet.

Laut Behörden lag das Epizentrum 75 Kilometer südöstlich von Jakarta. Der Erdbebenherd befand sich etwa zehn Kilometer unter der Erdoberfläche. Die Gefahr eines Tsunamis be­stand nicht. Es wurde aber vor Nachbeben gewarnt.

Die Menschen in den besonders betroffenen Gebieten sollten vorerst im Freien bleiben. Der Fernsehsender Metro TV zeigte Videos aus dem Erdbebengebiet mit zerstörten Häusern und Trümmern auf den Straßen. In den sozialen Medien kursierten Bilder von Menschen mit blutigen Verletzungen an den Köpfen. In Cianjur waren ein Krankenhaus und eine Islamschule beschädigt worden. Dort rechneten die Behörden noch mit weiteren Toten in den umliegenden Dörfern.