O hne meine Tastatur bin ich nur ein Typ mit kauziger Handschrift, der dringend eine neue Tastatur braucht. Einer, der auf keine Mail mehr antworten, in den Google-Suchschlitz nichts mehr eingeben kann. Der abgeschnitten ist von fast allem. Wie oft am Tag die Fingerspitzen wohl eine der Tasten berühren? Ich weiß es nicht, Tausende Male. Die Tastatur auf der Schreibtischplatte ist – neben der Maus – die einzige Verbindung zum Computer, mein Scharnier zwischen analoger und digitaler Welt. Einem Berufsschreiber sichert sie ja auch das Einkommen. Und, verrückt: Dafür, dass die Tastatur so wichtig ist, war sie mir jahrelang erschreckend egal.

Meine Haltung in dieser Sache war immer klar: Es gab keine. Wenn ich mir einen neuen Computer kaufte, reichte die mitgelieferte Standardtastatur. Wenn sie doch mal kaputt ging, kaufte ich wahllos ein neues Modell im Elektrofachmarkt. Und in der Redaktion standen sowieso schon immer ungefragt schwarze Kästen auf den Schreibtischen. Sie waren mir über Jahre mehr als genug.

Das hat sich im Herbst vergangenen Jahres geändert. Nicht langsam und allmählich, sondern mit einem großen Knall. Der Youtube-Algorithmus spülte mir eines Abends das Video eines jungen Manns in die Timeline, der leidenschaftlich über Tastaturen sprach. Von Gehäusen, gefräst aus einem einzigen Block Aluminium. Von butterweichen Tastschaltern, die herrlich satt klangen, wenn er tippte. Von Tastenkappen, deren Legenden so präzise gearbeitet sein mussten wie ein Schweizer Uhrwerk. Er benutzte Fachwörter, die ich nicht kannte. Überhaupt verstand ich am Anfang nicht besonders viel. Doch ich wusste, dass ich es verstehen wollte. Alles daran.