Am Donnerstag war inoffizieller Feiertag: Star Wars Day. Das Datum wurde ausgewählt, weil es auf Englisch (May, the Fourth) dem häufig vorkommenden Satz „May the Force be with you“ (auf Deutsch „Möge die Macht mit dir sein“) in den Filmen von George Lucas ähnelt.

Nina Bub Volontärin Folgen Ich folge

Doch die Macht für einen gelungenen Tweet zum Feiertag scheint nicht mit jedem zu sein. Bundesjustizminister Marco Buschmann (FDP) veröffentlichte einen Post samt Foto auf Twitter. Darin schrieb er über seine Pläne für eine modernere, bessere und freie Welt – die er angeblich mit Unterstützung von Yoda verfolge, der berühmten Figur im „Star Wars“-Universum.

Mehr zum Thema 1/

Nur leider verkörperte die Handpuppe nicht den Jedi-Meister, sondern ein Kind, das zur gleichen Spezies gehört. Der kleine Grünling heißt Grogu und wird, aus Sicht der Hardcore-Fans, fälschlicherweise auch „Baby Yoda“ genannt. Grogu taucht nicht in der originalen „Star Wars“-Saga auf, sondern lediglich in der an die Filme angelehnten Serie „The Mandalorian“ – Buschmann hat sich die falsche Handpuppe für seinen Yoda-Post geschnappt. Andere Twitter-Nutzer wiesen Buschmann in den Kommentaren auf seinen Irrtum hin.

Ricarda Lang von den Grünen schrieb: „Recht auf vereinfachte Namensänderung im Rekordtempo umgesetzt ;)“ – und verwies damit auf den Vorschlag der Grünen, die Reformpläne für das Namensrecht, die Buschmann vorgestellt hat, noch zu erweitern. Andere Nutzer straften Buschmanns Fehler härter ab und schrieben als Antwort: „Marco Buschmann, noch viel zu lernen du hast.“