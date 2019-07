Aktualisiert am

Massiver Stromausfall in New York

Manhattan : Massiver Stromausfall in New York

Aufzüge stehen still, Ampeln funktionieren nicht mehr: In New York sind Zehntausende Menschen von einem schweren Stromausfall betroffen. Von einem „mechanischen Problem“ im Stromnetz ist die Rede.

Ein massiver Stromausfall hat am frühen Samstagabend (Ortszeit) die Metropole New York erfasst. Knapp 42.000 Menschen in Midtown Manhattan und der Upper West Side waren davon betroffen. Der Versorger Con Edison sprach auf Twitter von „erheblichen Stromausfällen“.

Aufzüge standen still, Ampeln fielen aus, auch an einigen U-Bahn-Stationen wurde der Betrieb eingestellt, berichteten örtliche Medien. Auch im Rockefeller Center fiel der Strom aus, vielfach saßen Kinobesucher plötzlich komplett im Dunkeln. Mehrere Shows auf dem Broadway mussten abgesagt werden. Auch die riesigen leuchtenden Werbetafeln am Times Square erloschen.

Die New Yorker Nahverkehrsbehörde MTA rief dazu auf, die unterirdischen U-Bahnstationen in Manhattan zu meiden. Die Feuerwehr erhielt nach eigenen Angaben mehrere Notrufe, insbesondere von Menschen, die in Fahrstühlen feststeckten.

Bürgermeister Bill de Blasio sprach von einem „mechanischen Problem“ im Stromnetz, der den Blackout ausgelöst habe. „Das scheint etwas zu sein, das einfach bei der Stromverteilung von einem Stadtteil zum anderen schief gelaufen ist“, sagte er dem Sender CNN. Das Problem könne sicherlich in einer „angemessenen Zeitspanne“ gelöst werden.