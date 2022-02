Kurioses : Mann gibt ausgeliehenes Buch nach 60 Jahren zurück

Aktualisiert am

Der Historische Bibliothekssaal der Oberlausitzischen Bibliothek der Wissenschaften in Görlitz Bild: Oberlausitzische Bibliothek der Wissenschaften

Per Päckchen schickte ein 81-jähriger Entleiher ein Engels-Buch von 1883 an die Stadtbücherei in Mönchengladbach zurück – glücklich über die späte Rückgabe verzichtete diese auf die anfallenden Mahngebühren.