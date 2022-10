Mangel in Argentinien : WM-Sammelbilder werden zur Staatsfrage

Menschenschlangen vor Kiosken, von der Polizei eskortierte Lastwagen mit Nachschub und solche Wucherpreise, dass die Regierung zum Eingreifen gezwungen ist: In Argentinien hat das Sammelfieber für das begehrte Album mit den WM-Teilnehmern außergewöhnliche Dimensionen angenommen.

Der Stolz der Argentinier auf die Nationalelf, der Wunsch nach Zugehörigkeit und der Umstand, dass die Weltmeisterschaft in Qatar wohl die letzte des argentinischen Superstars Lionel Messi sein wird, haben den Verkauf der Klebebildchen in Argentinien derart in die Höhe getrieben, dass sie zur Mangelware geworden sind. An den Tagen, an denen der Nachschub eintrifft, warten die Sammler stundenlang vor den Kiosken. Um Hamsterkäufe zu vermeiden, begrenzen die Kioskbetreiber den Verkauf auf wenige Päckchen pro Person. Zwei oder drei Päckchen gibt es für jeden. Nach 200 Käufern ist der Vorrat wieder auf­gebraucht, und das Warten auf die nächste Lieferung beginnt von Neuem.

Fast 90 Prozent Inflation bei großer Armut

Um das Album vollzubringen, braucht es einige Geduld und eine ganze Stange Geld – in Argentinien sogar noch ein bisschen mehr. Denn der Mangel hat die Preise für die Klebebilder in die Höhe getrieben. In Argentinien zahlen die Sammler im lateinamerikanischen Vergleich die höchsten Preise.

Dabei ist die Kaufkraft der Argentinier gemessen am Dollar eine der niedrigsten in der Region. Das Land leidet unter einer galoppierenden Inflation, die in diesem Jahr 90 Prozent erreichen dürfte. 40 Prozent der Bevölkerung leben in Armut. Doch wenn es um Fußball geht, kennen viele Argentinier offenbar keine Schmerzgrenze. Jugendliche berichten, wie sie ihr gesamtes Erspartes ausgeben, um ihr Album vollkleben zu können. Erwachsene legen jeden Tag ein bisschen etwas von ihren Einkünften auf die Seite, um wieder ein paar der begehrten Päckchen zu erstehen.

Viele Händler nutzen die außergewöhnliche Nachfrage, um die Preise anzuheben. Gleichzeitig ist ein Parallelmarkt für die Bildchen entstanden, der sich am Schwarzmarktkurs des Dollars ausrichtet. Offiziell kostet jede Packung Aufkleber 150 Pesos, was dem Wert eines Dollars zum offiziellen Kurs entspricht (im Durchschnitt kostet das Päckchen in Lateinamerika rund 0,80 Dollar). In der Praxis liegen die Preise in Argentinien jedoch bei bis zu 300 Pesos, dem Preis des Dollars zum Parallelkurs. Über das Internet werden gar bis zu 600 Pesos pro Päckchen verlangt. Der Auf­kleber mit Messi wird im Internet sogar für bis zu 13 Dollar gehandelt. Wer ihn in einem seiner Päckchen findet, bricht zuweilen vor Freude in Tränen aus.

Handelsministerium versucht, eine Lösung zu finden

Auch in der Innenstadt von Buenos Aires kann man sich dem Sammelwahn nicht entziehen. Dort trifft man an jeder Ecke Geldwechsler an, die Dollars zum Parallelkurs wechseln. Nun bieten dieselben Geldwechsler auch die ebenso begehrten „Figuritas del Mundial“ an, die WM-Bildchen. Wie wertvoll die Aufkleber geworden sind, zeigt sich auch daran, dass Straßen gesperrt werden, wenn die Lastwagen mit Nachschub von Polizeiwagen eskortiert die Fabrik verlassen.

Die Knappheit der Aufkleber ist nun gar zur Staatssache geworden. Vor zwei Wochen hat das Handelsministerium die Initiative ergriffen, um mit den beteiligten Akteuren eine Lösung zu finden, und sich mit dem Vertreter der italienischen Firma Panini in Argentinien sowie Vertretern des Verbandes der Kioskbetreiber zusammengesetzt. Panini hat sich verpflichtet, seine Produktion in Argentinien um 15 bis 20 Prozent zu steigern. Die Kioskbetreiber verpflichteten sich, den Handel stärker zu kontrollieren, um Auswüchse zu unterbinden. Die Kioskbetreiber werfen Panini vor, einen Teil der Produktion an Zwischenhändler zu verkaufen, welche die Bildchen dann im Internet anböten.

Das Problem der WM-Aufkleber begann am 21. August, dem „Tag des Kindes“ in Argentinien. Pünktlich auf den Tag veröffentlichte Panini das Album in Argentinien. Es war vorherzusehen, dass es zu einem Renner werden würde. Seither herrscht ein akuter Mangel. Kaum ein Kind in Argentinien – und viele Erwachsene ebenso wenig – können sich dem Sammelfieber entziehen. Der renommierte argentinische Sportsoziologe Pablo Alabarces führt das Problem der Aufkleber in Argentinien auf eine Fehlkalkulation der Hersteller zurück, welche die Nachfrage komplett unterschätzt hätten. Die sportlichen Erwartungen seien sehr hoch in Argentinien, sagte Alabarces in einem Interview. Der Optimismus hinsichtlich der Weltmeisterschaft stehe im Kontrast zum allgemeinen Pessimismus im Land. Das Sammeln sei affektiv, es geben den Argentiniern ein Gefühl der Zusammengehörigkeit, des Kollektivs.