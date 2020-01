Feueralarm an Bord : Lufthansa-Airbus muss über Atlantik umkehren

Statt nach Miami in Florida zu fliegen ist ein Lufthansa-Flugzeug über dem Atlantik umgedreht und nach München zurückgekehrt. An Bord des A 380 hatte ein defekter Heizlüfter im Frachtraum einen Feueralarm ausgelöst.

Wegen einer Feuerwarnung an Bord eines Lufthansa-Flugzeuges ist ein Airbus A 380 mit 266 Passagieren an Bord am Donnerstag über den Atlantik umgekehrt. Das Flugzeug landete später sicher in München. Rauch eines defekten Heizlüfters im Frachtraum des Flugzeugs habe den Feueralarm ausgelöst, sagte ein Sprecher der Fluggesellschaft. Der Airbus war am Donnerstagvormittag in München gestartet und sollte nach Miami in Florida fliegen. Wegen der Feuerwarnung aus dem Frachtraum sei der Airbus über dem Atlantik umgekehrt – und hatte zunächst auf dem Pariser Flughafen Charles de Gaulle landen sollen.

Der Pilot habe einen Löschvorgang im Frachtraum ausgelöst. „Daraufhin war die Anzeige verschwunden“, sagte der Sprecher. Das Flugzeug landete deshalb nicht wie geplant in Paris, sondern flog zurück nach München und kam dort am Donnerstagabend sicher an. Was genau den Defekt am Heizlüfter ausgelöst hatte, war zunächst unklar. Die Passagiere wurden nach der Ankunft in München betreut und gegebenenfalls umgebucht.